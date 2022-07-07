Китай выкручивает руки России 2 7.07.2022, 8:59

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Пекин будет выжимать из трудной для северного соседа ситуации по максимуму.

Китай будет выжимать из войны, которую против Украины 24 февраля начала Россия, максимум. Такое мнение в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону выразил казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

По его словам, в Украине сейчас происходит так называемая прокси-война.

"Это не только война Украины с Россией. Это прокси-война, на самом деле, где столкнулись интересы Китая и США. Я бы даже не стал говорить, что интересы России. В данном случае мне кажется, Россию просто мягко и красиво толкнули на эту войну, – сказал Сейсембаев. – Китай сейчас выкручивает руки России, потому что это единственная гавань, куда они могут прийти и продать товары, держать золотовалютные резервы и так далее".

Для примера, продолжил бизнесмен, Китай по потоку "Сила Сибири" получает от РФ газ по ценам "гораздо ниже рыночных".

"И Китай будет выжимать из этой ситуации максимум", – подчеркнул Сейсембаев.

1 мая российский монополист "Газпром" сообщил в Telegram о росте (почти на 60%) экспорта газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" за первые четыре месяца 2022 года.

20 июня Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщил, что за последний месяц Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай и увеличила экспорт до рекордного уровня.

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