ВСУ разгромили группу российских диверсантов и отбили штурм в районе Добрянки

ВСУ разгромили группу российских диверсантов и отбили штурм в районе Добрянки1
- 7.07.2022, 9:04
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Оккупанты отступили на южном направлении.
Украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ оккупантов и успешно отбили штурм в районе Добрянки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия по продвижению подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.
"В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили вражеский штурм врага, последовавший за этим", - говорится в сообщении.
В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника.