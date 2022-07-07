ВСУ разгромили группу российских диверсантов и отбили штурм в районе Добрянки 1 7.07.2022, 9:04

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Оккупанты отступили на южном направлении.

Украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ оккупантов и успешно отбили штурм в районе Добрянки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия по продвижению подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.

"В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили вражеский штурм врага, последовавший за этим", - говорится в сообщении.

В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника.

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