«Зимой просто хотелось выть!» 3 7.07.2022, 9:12

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Как сейчас живет ТРЦ у Дроздов, который построила компания Чижа.

Пару месяцев назад ТРЦ «Арена Сити» на проспекте Победителей перешел в управление новой компании. Сегодня торговый центр около Дроздов — это место контрастов: большие площади с закрытыми магазинами, общепит, которому сложно выживать, но в то же время работающий автосалон. «Зимой не было воообще никого, можно было просто выть. Сейчас хоть в «Карамельку» ходят», — говорит о покупателях одна из продавцов.

Realt посмотрел, как выживает ТРЦ, который, судя по всему, должен был обслуживать жителей Дроздов, но получилось иначе.

Торгово-развлекательному центру «Арена Сити» на проспекте Победителей почти 10 лет. В 2013 году его построила компания Юрия Чижа «Трайпл». Она же им и управляла. Но в 2016-м году по договору обратного лизинга ТРЦ перешел к «Белагропромбанку», который финансировал стройку. Однако по факту управляла торговым центром подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд».

В середине 2019 года, когда «Белагропромбанк» сменил лизингополучателя, торговый центр перешел под управление компании «Парагис», связанной с бизнесменом Андреем Шихлиным. Он известен тем, что открыл в Минске франчайзинговые бутики MaxMara, Armani Collezioni.

С марта 2022 года у ТЦ опять новая управляющая компания — «Белагропромбанк» передал ТРЦ в доверительное управление компании «А-Сити». Эта компания на 100% учреждена ОАО «Агролизинг» — то есть лизинговой компанией самого банка. Грубо говоря, торговый центр перешел под управление «Белагропромбанка».

«Этот ТЦ сразу был пустым, но здесь был первый в Минске фудкорт»

В пятницу вечером «Арена Сити» привлекает покупателей температурой — приятно зайти в прохладное помещение после 30+ градусов на улице. Людей здесь не очень много, не сравнить ни с Dana Mall, ни с Green City, ни с «Короной-Замок», но и не сказать, чтобы совсем пусто.

— О, KFC еще не закрылся, — комментирует проходящий мимо парень.

Сразу у входа, кроме KFC, Domino’s, островок с кофе Lavazza и пекарня «Дражина». Еще один островок — с детскими игрушками: в коробках ютятся свинка Пеппа, Пикачу и собаки из «Щенячьего патруля». Очередей нигде нет, в некоторых точках пусто, в других по одному-два человека. Там же, на первом этаже, стоят несколько детских машинок, правда узнать стоимость несколькоминутного развлечения не у кого. За детскими машинками — настоящий автомобиль, рядом пара велосипедов. Около лифта компания подростков обсуждают жару и TikTok.

В 2013-м году, когда открылся ТРЦ, выглядел он внутри по-богатому — с фонтаном, но в то же время «Арена Сити» никогда не был особо посещаемым торговым центром.

— Он изначально был каким-то пустым, — вспоминает минчанин Станислав, который работал неподалеку, когда открылся ТЦ. — Но зато здесь был, наверное, один из первых в Минске фудкортов современного формата. Еще на тот момент в «Арена Сити» был крутой супермаркет ProStore — сейчас бы такой наверное назвали ProStore Prime (смеется). А больше ничего особенного тут вроде бы и не было. Видимо, ТРЦ задумывался как место покупок для обеспеченных людей из Дроздов, но никаких брендовых магазинов я тут не припоминаю. Людей здесь тоже тогда было мало.

Пару лет назад на место гипермаркета ProStore пришел Green. И именно продуктовый — самый посещаемый магазин во всем ТРЦ, считает одна из продавцов.

— Люди ходят сюда разве что в Green, — рассказывает женщина. — И то не все себе могут это позволить. Все знают, что Green и «Корона» дороже того же «Евроопта» и ух точно «Хита». Но знаю, что мясом сюда приезжают закупаться.

«Посмотрят на цену на ботинке — и увидят свою месячную зарплату»

Продавцы рассказывают, что еще пользуются популярностью в ТЦ не магазины, а детский развлекательный центр «Карамелька», батуты и тренажерный зал. Кстати, вечером в пятницу в «тренажерке» торгового центра действительно не было пусто.

— Те, кто отводит детей в «Карамельку» в первый раз, могут пройтись по ТЦ, посмотреть, что здесь есть. Возьмут один ботинок, где написана цена, уточнят, что это за номер телефона и поставят на место, — шутит продавец. — Но если серьезно, такое происходит нечасто. Чаще всего приходят по делу. Но если люди приезжают с периферии, смотрят на цену — и видят свою ежемесячную зарплату.

В магазине рассказывают, что людей в ТЦ действительно очень мало, выживать получается только благодаря постоянным покупателям.

— Даже ZIKO закрылись, а когда уехал SASCH, мы все были в шоке — они находились здесь с открытия. Лично к нам идут те, кто ходят уже лет 15, о новых покупателях не идет и речи, держимся исключительно на постоянных клиентах. Многие приезжают из России. Очень, кстати, удивляются, почему нет людей в ТЦ. А когда-то же этот центр открывали как мегакрутой! Тут были целые водопады, большой фудкорт, а сейчас и на фудкорте тоже половина закрылась. Был известный ресторан суши, до сих пор люди приходят и спрашивают о них. За полтора года стало еще хуже. Зимой, после февраля, здесь можно было просто выть, вообще никого не было! Многие наши покупатели в связи с военной ситуацией уехали из страны. Плюс начались проблемы с поставками. Одна коллекция еле-еле приехала четырьмя частями из-за проблем с логистикой. Плюс проблемы с банками…

«У нового директора ТРЦ много требований»

По информации источников на рынке коммерческой недвижимости, «Арену-сити» передали новой управляющей компании, потому что у «Парагиса» не получилось сделать его успешным торговым центром.

— У нового директора ТРЦ много требований. Например, из последнего — всех обязуют работать до 10 часов вечера. Может быть, для сетевиков в этом и есть смысл, но у ипэшников после 8 уже нет покупателей. Пустота, хоть вой! Получается лишние часы с бешеной коммуналкой и без покупателей, — рассказывают в одном из магазинов.

На вопрос о том, что еще изменилось с новым руководством, в магазине шутя отвечают: музыка.

— На праздники у нас в торговом центре играет патриотическая музыка. По выходным — музыка 90-х, но без слов. Недавно был Моргенштерн, но тоже без слов. Утром играла классика.

Жалуются продавцы и на высокую аренду, но в цифрах никто не называет. Кто-то не знает точных ставок, но слышал от владельцев, что дорого. Другие просто не готовы озвучить суммы.

— С прошлым директором было можно договориться об аренде. Например, в самые тяжелые месяцы для торговли — февраль и июль — он шел на встречу и снижал. Сейчас об этом речь не идет, аренда только растет. Несколько раз у нас стоял вопрос о переезде. Как вариант, в «Корону-Замок».

«Кукла стоит 200 рублей, а зарплата у людей 500»

На втором этаже — фудкорт и несколько детских магазинов подряд. Заходим в один из них. Игрушки здесь продаются из Франции, Испании, Японии, Америки, немного из Китая.

— Как набрали в марте, больше завозов и не было. Но цены тогда взлетели! Например, коллекционные куклы были по 190 рублей, а пришли по 280. То залетные (случайные покупатели— Realt) берут, то иностранцы. Бывает, парнишка заходит с бутылкой шампанского в руке и спрашивает: что девушке купить? Ну, купил куклу за 300 рублей, — улыбается продавец.

Делать новые закупки сейчас нет смысла, рассуждает продавец.

— Продажи упали, к лету всегда так — лагеря, деревни, дачи. Уезжают целыми семьями. Разговаривали с девочками, которые здесь с открытия: говорят, что этот торговый центр всегда пустой. Сейчас поменялись и владельцы, но что они могут сделать? Бешеная аренда, продаж нет, кто сюда будет заезжать? Если эти бутики, где втридорога, — это для Рублевки нашей местной, но они тоже сюда как-то не ходят, в «Замок» больше. Раньше еще куда ни шло, а сейчас большая часть павильонов закрыта. Если кто приезжает, то редко остаются надолго, месяца два-три — и съезжают. Общепита тоже много закрылось. У людей же зарплаты не повышаются, только в Green сюда и ходят. И то не каждый может себе позволить. А тут… Оно и понятно. Если кукла 200 рублей стоит, а зарплата у людей 500, какие тут покупки?

На последнем этаже, над тренажерным залом и батутами, в ТЦ находится автосалон. Желающих подняться по стеклянной лестнице мы не заметили, но сами прогулялись. «Мини Купер» с пробегом можно купить чуть больше чем за 60 тысяч рублей, есть в продаже BMW и Tesla.

— Хочется задать только один вопрос, но он, скорее, риторический, — говорит один из продавцов. — А зачем нам столько торговых площадей, если половина из них пустует? Пусть бы было у нас два-три больших ТЦ, в которых все сконцентрировано, но нет же, сколько в Минске ТЦ? 15? 20? Если раньше была пустая площадь в торговом центре, люди подходили, интересовались: а сколько стоит аренда здесь? Теперь же это никому не интересно. В итоге столько рабочих мест формально занято, но по факту работы у людей нет.

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