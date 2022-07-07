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Украинские пилоты мастерски переиграли Су-35 оккупантов: детали воздушного боя под Одессой

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  • 7.07.2022, 9:20
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Украинские пилоты мастерски переиграли Су-35 оккупантов: детали воздушного боя под Одессой

Истребитель врага вынужден был спасаться бегством.

В Одесской области состоялся воздушный бой между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

В среду, 6 июля, истребитель врага ударил по украинским самолетам, однако проиграл и вынужден был ретироваться, сообщили на Facebook-страничке ОК "Юг".

Враг запустил по украинским защитникам две ракеты "воздух-воздух". Наши самолеты ушли от удара, а истребитель оккупантов Су-35 покинул зону дежурства и скрылся.

Также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области.

Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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