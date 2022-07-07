Ученые обнаружили на дне океана амфоры, которые хранят секреты древнеримского вина 3 7.07.2022, 9:29

Для его ароматизации применялся импортный ингридиент.

Согласно кувшинам, найденным в океане недалеко от гавани Сан-Феличе-Чирчео, местный виноград и импортная дегтярная смола, возможно, были нормой для виноделов на побережье Италии в римский период.

Были обнаружены и проанализированы три разных винных кувшина или амфоры, что дало исследователям полезную информацию о методах производства вина в этом конкретном регионе в 1-2 веках до н.э., что является частью позднего греко-итальянского периода.

Что делает исследование особенно примечательным, так это то, что оно сочетает в себе некоторые из новейших методов химического анализа с другими подходами, используемыми в археоботанике, чтобы узнать об этих банках больше, чем это было бы возможно в противном случае. Исследование опубликовано в PLOS One.

«Три морские амфоры, извлеченные в 2018 году с древней якорной стоянки Сан-Феличе-Чирчео (Италия), предоставили редкую возможность для развития междисциплинарных исследований посредством археоботанического и химического анализа», — пишут исследователи.

Одним из использованных здесь лабораторных методов была комбинация газовой хроматографии и масс-спектрометрии, различных способов разделения и идентификации химических маркеров в материале — в данном случае на органическом остатке, оставленном в банках.

Исследователи также искали пыльцу, попавшую в этот осадок. Подобный анализ уже проводился раньше , но не часто на винных кувшинах, подобных этим, и редко с целью попытаться понять более широкий исторический контекст артефакта.

Тщательное изучение пыльцы виноградной лозы показало, что кувшины использовались для изготовления как красного, так и белого вина, и что использовались местные растения, хотя неясно, были ли эти растения одомашнены в то время.

Между тем, следы сосны предполагают, что она использовалась для водонепроницаемости кувшинов и, возможно, также для ароматизации вина. Исследователи говорят, что смоляная смола, в состав которой входила сосна, могла быть получена из-за пределов региона, возможно, из Калабрии или Сицилии.

Находки вокруг гавани Сан-Феличе-Чирчео, примерно в 90 км к юго-востоку от Рима, включают в себя множество других керамических изделий и артефактов. Археологи считают, что этот район мог быть близок к римскому каналу.

«Используя различные подходы к расшифровке состава и характера покровного слоя римских амфор, мы продвинулись дальше в понимании древних практик, чем это было бы при одном-единственном подходе», — говорят исследователи.

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