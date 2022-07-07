«Будет неурожай инвестиций с побочным эффектом в виде неурожая зарплат» 7.07.2022, 9:39

2,308

Белорусское правительство совершило «бессмысленный и беспощадный акт».

Телеграм-канал «Письма к дочери» написал о том, как власти действуют по принципу бей своих, а то чужие могут и ответить.

Белорусское правительство совершило акт беспощадной мести и заблокировало недружественные иностранные активы в 190 компаниях. Теперь если их владельцы захотят вдруг расстаться с белорусской стабильностью, то сделать это они смогут только с разрешения белорусских властей. То есть, продавать свои активы придется или белорусскому правительству или хорошим людям, которых это правительство выберет. И, конечно, по справедливым ценам, а не по законам хаотического рынка. А может, и по справедливым ценам не получится продать, если белорусское правительство решит, что оно с этим инвестором еще не наигралось.

Но знаешь, что бросается в глаза? Что большинство пострадавших — мелкие компании либо компании, в которых доля недружественных инвесторов исчезающе мала. А среди крупных компаний от антизападных санкций пострадали те, которые являются иностранными по формальному признаку. Вроде того же Евроопта. А вот крупные компании, которые и правда происходят из недружественных стран, вроде А1, Raifeisenbank, Stadler или Coca-Cola в антисанкционный список не попали.

Потому что, бей своих, а то чужие могут и ответить. Как в случае с санкциями против еды, белорусское правительство все-таки позаботилось, чтобы самому не очень сильно пострадать. Потому что, с одной стороны, уязвленное геополитическое достоинство требует адекватного и ассиметричного ответа. Такого ответа, которым не стыдно было похвастаться в телевизоре. А с другой стороны — денег же нет. Вот можно себе выкупить Приобанк по справедливой цене, но за какие деньги потом в этом банке банковать?

Но даже со всеми этими самоограничениями, наложенными ради собственной экономической безопасности, большого практического смысла в блокировке акций мне что-то не видно. Кроме, конечно, чувства глубокого морального удовлетворения. Потому что, незаметно, чтобы даже очень дружественные покупатели выстраивались в очередь на покупку белорусских активов. А если бы такой покупатель вдруг нашелся, то белорусские власти получили бы от сделки свою законную копеечку, а бизнес инвестиции от нового владельца.

А так, получается, что никто ничего не получит, кроме фиксации владельцами своих убытков. Потому что никакой, даже самый бескорыстный любитель денежных знаков не захочет вкладывать свои деньги в компанию, которая оказалась в половине шага от национализации.

Подозреваю, что желание инвестировать в белорусскую стабильность сильно снизится и у акционеров тех компаний, которые не попали в список. Потому что денег же жалко. Они свои.

Вот, после того как правительство ввело санкции против недружественной еды, в стране, судя по ценам, сразу случился неурожай помидоров, клубники, яблок. Примерно всего, короче. А сейчас, видимо, будет неурожай инвестиций с побочным эффектом в виде неурожая зарплат.

Хотя, целесообразность этого решения сомнительна, если оценивать его с точки зрения глобальных экономических интересов. А если оценивать с точки зрения отдельных хороших людей, то может получиться очень даже целесообразно. Когда бы еще хорошие люди могли перераспределять в свою пользу недружественные активы по справедливым ценам? Это в масштабах страны маленький гешефт на дисконте не оправдывает сопутствующих экономических рисков. А в масштабах отдельно взятого хорошего человека очень даже оправдывает. Хорошему человеку ведь много не надо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».