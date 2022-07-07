Реаниматолог из подворотни Владислав Гирман, Алексей Кафтан, «Деловая столица»

7.07.2022, 9:41

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Как Путин превратил Балтику в натовское озеро, а Украину вернул на путь к Альянсу.

Владимиру Путину удалось оказать серьезное влияние на Организацию Североатлантического договора. Правда вовсе не так, как он рассчитывал. На второй (и первый по-настоящему рабочий) день саммита, который проходит в Мадриде, НАТО утвердил ряд решений с далекоидущими последствиями как для евроатлантической обороны, так и для России.

Во-первых, согласно совместной декларации, открытое вторжение России в Украину вынудило Альянс в корне пересмотреть отношения с Москвой в рамках новой Стратегической оборонной концепции.

Предыдущая была принята еще в 2010 г. на саммите в Лиссабоне, и в ней Россия фигурировала в качестве стратегического партнера Альянса. То есть, несмотря на агрессию против Грузии и отторжение от нее территорий, Альянс все еще лелеял надежду выстроить какие-то более-менее продуктивные взаимоотношения с Москвой.

В 2014 г. эти надежды были уже нереалистичными, но лишь переход Москвы от гибридной к традиционной стратегии ведения войны против Украины, ознаменовавшийся вторжением 24 февраля, вынудил членов НАТО наконец-то признать Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе". Маски долой, в общем. Никаких иллюзий у Североатлантического Альянса насчет России больше нет.

Во-вторых, с учетом "повышения" России в статусе, НАТО также радикально трансформирует свою систему безопасности и обороны.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге, не дожидаясь утверждения декларации (что означает наличия полного консенсуса), объявил о внушительном увеличении численности сил реагирования НАТО – практически в восемь раз, т.е. с 40 тыс. до 300 тыс. военнослужащих.

Структура сил реагирования, со слов генсека, будет такой: финансирование и обеспечение нужного количества бойцов, а также снабжение их техникой ложится на плечи отдельных стран, а Европа будет поделена на их зоны ответственности.

Иными словами, Альянс взял на вооружение предложенную Берлином в прошлом году "полицейскую" концепцию закрепления определенных секторов за конкретными "патрульными" - теми или иными странами ЕС (в зависимости от их географического расположения), отвечающими на вызовы в различных сферах, не только в оборонной.

Концепция разумна. Распределение ответственности в военном отношении, как показал опыт войны украинцев против россиян, является отличным механизмом противодействия угрозам со стороны России.

Так и в рамках НАТО, надо полагать, ключевые игроки с наибольшим военным и экономическим потенциалом в кратчайшие сроки обеспечат ответ сил быстрого реагирования на потенциальную агрессию России. Они будут как отвечать за обучение (в том числе изучение местности будущей деятельности) и развертывание войск в случае вторжения, так и заранее подготавливать базы с необходимым количеством тяжелой техники и ГСМ.

Таким образом союзники ответили на опасения стран Балтии, которые в случае поражения Украины (да и без него) могут стать новыми жертвами путинской военной машины.

В-третьих, необходимость предотвращения угроз для Балтии привела Альянс к завершению взаимовыгодной сделки с Финляндией и Швецией. Обе страны приглашены к участию в Альянсе. И, что беспрецедентно, случилось это в кратчайшие сроки, ведь соответствующие заявки Хельсинки и Стокгольм подали лишь в середине мая.

Это говорит о том, что в НАТО прекрасно осознают уровень угрозы и готовы переступить через бюрократию и жертвовать некоторыми принципами ради безопасности. Интеграцию финнов и шведов в Альянс тормозила Турция, выдвинувшая ряд требований. Правительство Реджепа Эрдогана, в частности, требовало разморозки поставок вооружений и оборудования, а также признания террористической организацией Рабочеий партии Курдистана, чьи активисты нередко находили убежище в Финляндии и Швеции. Все вопросы Анкара, Хельсинки и Стокгольм решили тоже очень быстро, о чем уже 28 июня сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте. Так что версия о том, что Эрдоган устроил хайп с блокировкой вступления лишь для того, чтобы выгодно поторговаться в неудобной для Альянса и кандидатов ситуации, определенно подтвердилась.

Впрочем, вступление Финляндии и Швеции в НАТО Эрдогану никак и не мешает. Напротив: чем сильнее НАТО, чем эффективнее оно может ослаблять Кремль, вынуждая его растягивать свои истощенные военные ресурсы, тем лучше для турецкого лидера, известного своим интересом к Ближнему Востоку, Южному Кавказу и Центральной Азии.

Что до положения России, то интеграция Финляндии и Швеции в НАТО – это действительно одно из крупнейших его геополитических поражений наряду с провалом блицкрига в Украине. Результатом этого фиаско является фактическое превращение Балтийского моря в почти такое же внутреннее море НАТО, как и Средиземное. Потенциал российского флота теперь катастрофически низок, поскольку он будет заблокирован и в Черном море (благодаря, кстати, Турции), и в Балтийском. Датские проливы, конечно, труднее контролировать, нежели Босфор и Дарданеллы, но в целом теперь это скорее техническая задача, чем политическая проблема.

Помимо этого усиление Альянса на Балтии нивелирует также угрозу для Сувалкского коридора, фактически превращая Калининградский эксклав не так в плацдарм, как в мешок (собственно, нечто подобное с ним уже случалось — на завершающем этапе Второй мировой войны, по итогам которой эта территория стала российской де-факто). Вот отчего Москва столь истерично осыпает Литву, Латвию, Эстонию и Польшу военным ответом на ограничение грузовых сообщений с Калининградом в рамках введения четвертого санкционного пакета ЕС.

Альянс существенно снизил возможности Балтийского флота поддерживать сухопутные войска в случае, если Путин все же решится пробить Сувалкскую брешь. Да и решение нарастить силы реагирования тоже говорит о том, что легкой прогулки у россиян из Беларуси по Сувалкскому коридору не выйдет — даже если удастя втянуть в активные боевые действия беларусские войска. Тем более что в Украине гениальные полководцы Путина уже похоронили цвет своей армии.

Кстати, это принципиальная деталь: в ходе саммита союзники рассматривали собственную безопасность в комплексе с безопасностью Украины, прекрасно понимая ее значение в сдерживании РФ от расширения зоны агрессии на Восточную Европу. Так что в этом ключе важно то, что в совместной декларации, помимо осуждения "ужасающей жестокости" России, НАТО обещает нарастить военную поддержку Украины.

Особо оговаривается, что речь идет о нелетальном оборонном вооружении. Но не спешите кричать "зрада. Прежде всего нужно понимать, что здесь речь идет о снабжении именно по линии НАТО. При этом Альянс никому из своих членов не запрещал передавать Киеву летальные вооружения. Соответствующие решения остаются в юрисдикции национальных правительств союзных государств.

Следует также напомнить о том, что под саммит НАТО Германия пообещала новую поставку своих чудесных САУ Panzerhaubitze 2000, Норвегия – РСЗО M270; США передали HIMARS, которые уже работают, и дадут еще, а ко всему прочему советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил информацию СМИ о намерении предоставить Украине системы ПРО средней и большой дальности. По данным американской прессы (CNN, Reuters, The New York Times), скорее всего это будут американо-норвежские ЗРК NASAMS. Имеющие, к слову, весьма впечатляющие характеристики.

Так что нынешний саммит НАТО уже приносит позитивные результаты и для союзников, и для партнеров Альянса, в первую очередь, для Украины.

Здесь важно отметить, что Банковая перестала говорить о возможном отказе от евроатлантического вектора. Более того, судя по спичу главы ОПУ Андрея Ермака во время экспертной конференции по безопасности в Мадриде, которая проходила параллельно с саммитом НАТО, Украина намерена продолжать добиваться членства в Альянсе. Что ж, это хорошая новость. Тем более что предстоящий визит в Киев экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена вновь актуализует вопрос о формате послевоенных гарантий для Украины. В этом контексте приглашение Владимира Зеленского выступить на саммите выглядит не только как бонтонная солидарность и следование правилам приличия, но и как признак дальнейшего углубления оборонного сотрудничества Украины и членов Альянса. Которые, кстати, все более осознают то, что понятия компромисса и диалога путинскому режиму откровенно чужды. Жаль только, что в полной мере осознать формулу "правила ленингардской подворотни", которой Зеленский охарактеризовал политику Кремля, его аудитория сегодня вряд ли могла. Впрочем, это детали.

Саммит завершает июньский цикл межгосударственных мероприятий, на которых ключевыми были темы, связанные с обороноспособностью, безопасностью и будущим статусом Украины. Начало было положено на заседании Европейского совета, одобрившего рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

Затем последовал саммит стран Группы семи, участники которого договорились усилить санкционное давление на Россию (некоторые из них уже ввели эмбарго на российское золото), а также пообещали Киеву бессрочную поддержку.

Ну и собственно саммит НАТО – это вишенка на торте. Которую, стоит повторить, водрузили туда лично Владимир Путин и его генералы.

Россия, годами разрушавшая единство НАТО и Европы, сегодня делает все для его укрепления. Нынешний режим не смог адаптироваться, утратил ощущение реальности, когда перешел черту, открыто вторгнувшись в европейское государство. И этого не заметил, поскольку продолжает двигаться прежним курсом – путем угроз, шантажа и террора.

Карательные обстрелы гражданских объектов (тот же ТРЦ в Кременчуге на фоне саммитов), удары по критической инфраструктуре, блокада украинских портов и шантах мира продовольственным кризисом укрепляют Запад во мнении, что никакой диалог с режимом Путина попросту невозможен. Так что поставки оружия Украине будут осуществляться столько, сколько потребуется, как заявил на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц, до недавнего времени весьма заботившийся о сохранении лица России. Второй кремлевский "косметолог" Эммануэль Макрон три года назад заявлял о "смерти мозга НАТО". Что ж, Кремлю удалось невозможное — вернуть его к жизни.

Владислав Гирман, Алексей Кафтан, «Деловая столица»

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