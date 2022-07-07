МТЗ постигает судьба «Титаника» 4 7.07.2022, 9:54

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В прямом и в переносном смысле.

Мало того, что один из «флагманов» белорусского производства МТЗ находится в полной стагнации, продукция ни кому ни нужна, перспектив нет, руководство своими шагами рушит все окончательно. Так к этому всему добавились погодные условия, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«Вчера целый день в разных цехах МТЗ с потолка текла вода, местами был просто дождь как на улице» - прокомментировал обстановку один из работников предприятия.

«Рабочие Беларуси, цените себя и свои жизни, не работайте в опасных условиях, требуйте приведения рабочих мест в соответствие с требованиями техники безопасности. Знайте дома вас ждут!», - призывает БОР.

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