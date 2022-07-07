закрыть
7 июля 2022, четверг, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МТЗ постигает судьба «Титаника»

4
  • 7.07.2022, 9:54
  • 6,446
МТЗ постигает судьба «Титаника»

В прямом и в переносном смысле.

Мало того, что один из «флагманов» белорусского производства МТЗ находится в полной стагнации, продукция ни кому ни нужна, перспектив нет, руководство своими шагами рушит все окончательно. Так к этому всему добавились погодные условия, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«Вчера целый день в разных цехах МТЗ с потолка текла вода, местами был просто дождь как на улице» - прокомментировал обстановку один из работников предприятия.

«Рабочие Беларуси, цените себя и свои жизни, не работайте в опасных условиях, требуйте приведения рабочих мест в соответствие с требованиями техники безопасности. Знайте дома вас ждут!», - призывает БОР.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»
Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников