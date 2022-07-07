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Северная Корея заявила, что COVID на ее территории распространили инопланетяне

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  • 7.07.2022, 10:00
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Северная Корея заявила, что COVID на ее территории распространили инопланетяне

Пропагандисты Ким Чен Ына опубликовали странный «отчет».

Пока эксперты уверяют, что риск распространения коронавируса через зараженные предметы низкий, расследование Северной Кореи якобы обнаружило, что апрельскую вспышку COVID-19, коснувшуюся миллионов людей, повлекли за собой "инопланетяне".

Об этом сообщает ArsTechnica.

Согласно отчету официального информационного агентства KCNA, вспышка болезни, вызвавшая 4,7 миллиона "лихорадок", началась после того, как "18-летний солдат, по фамилии Ким, и пятилетний ребенок, по фамилии Ви, контактировали с инопланетянами на холме возле казарм и жилых кварталов в районе ИФО в начале апреля", после чего тесты на коронавирус у обоих оказались положительными.

Подробный эпидемиологический анализ якобы показывает, что эти два случая связаны со всей последующей вспышкой в стране. Вместе с тем все случаи "лихорадок", фиксировавшиеся до середины апреля "были вызваны другими заболеваниями". В отчете не было никакой информации о том, как чиновники пришли к такому выводу.

Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существами, прилетающими с ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами в районах вдоль линии разграничения и границ". Поэтому эксперты, специализирующиеся на изучении КНДР, предполагают, что отчет – лишь попытка переложить вину за вспышку и вызвать страх и ненависть к Южной Корее, откуда десятилетиями активисты и северокорейские перебежчики запускали воздушные шары с открытками, помощью и другими предметами через границу.

Следует напомнить, что распространение SARS-CoV-2 через зараженные объекты и поверхности возможно, но риск считается очень низким. Некоторые исследования показали, что вероятность подхватить инфекцию с зараженной поверхности составляет менее 1 на 10 000. Основным путем распространения вируса является воздушно-капельный.

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