Amnesty International вступилась за белорусскую политзаключенную Дануту Передню 1 7.07.2022, 10:07

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Данута Передня

Студентку приговорили к 6,5 годам колонии за критику войны в Украине и Лукашенко.

Комментируя сообщения о том, что суд в Беларуси приговорил 20-летнюю студентку из Могилева Дануту Передню к 6,5 годам колонии за репост сообщения с критикой войны на Украине и роли в ней белорусского президента Александра Лукашенко, Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявила:

«Белорусские власти все активнее подавляют любое инакомыслие и продолжают поддерживать Россию в ее агрессии против Украины. Данута Передня и все те в Беларуси, кто был осужден за мирное выражение своего мнения и выступления против войны, должны быть немедленно освобождены, а все обвинения против них сняты».

Пятого июля суд города Кировска Могилевской области приговорил Дануту Передню, бывшую студентку Могилевского государственного университета имени А. Кулешова, к шести с половиной годам колонии. Ее обвинили в «нанесении ущерба национальным интересам Беларуси» (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса) и «оскорблении президента» (ч. 1 ст. 368), то есть за деяния, которые не должны быть криминализированы в первую очередь.

Белорусские власти задержали Передню 28 февраля за репост в одном из могилевских чатов текста с критикой Владимира Путина и Александра Лукашенко за войну в Украине. Будучи отличницей, она была немедленно исключена из университета. Десятого июня, когда она находилась под стражей, Комитет государственной безопасности Беларуси внес ее в официальный список «лиц, причастных к террористической деятельности».

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля более тысячи человек были задержаны в Беларуси, союзнице России, за выражение своих антивоенных взглядов.

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