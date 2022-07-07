В российской Тюмени изъяли крупную партию табачной контрабанды из Беларуси 7.07.2022, 10:13

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Более 28 тысяч пачек хранились на складе одной из транспортных компаний.

В Тюмени задержали крупнейшую партию нелегальных сигарет, произведенных в Беларуси: больше 28 тысяч пачек хранились на складе одной из транспортных компаний, пишет портал ura.news со ссылкой на региональную таможню.

Пачки хранились без обязательной маркировки и средств идентификации. Все сигареты были произведены в Беларуси. В таможенном ведомстве отметили, что это крупнейшая партия нелегального табака в этом году.

Сигареты в Тюмень прислали пять разных отправителей. Поставки шли из Москвы, Московской и Владимирской областей. Сейчас табак изъяли, а нарушителям грозит уголовное наказание и до трех лет лишения свободы.

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