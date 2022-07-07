«Шойгу не решится доложить об этом плюгавому» 1 Сергей Борщевский

7.07.2022, 10:15

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Думал ли Путин, что будет спонсировать украинскую армию?

Одна из топ-новостей насыщенного новостями дня: по сообщению Офиса генерального прокурора, правоохранители передали изъятые у Виктора Медведчука самолет и вертолет на нужды Вооруженных Сил Украины.

Происхождение значительной части состояния кума Путина и лидера антиукраинского "Украинского выбора" российское. То, что он вводил в заблуждение кремлевского кума и московских кураторов о готовности украинцев встречать оккупантов песнями и танцами, как это было в Беларуси, отдельный вопрос.

Медведчук был человеком не бедным, только в апреле Лычаковский суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества его и его жены, среди которых 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, яхта... А еще была другая яхта в Хорватии. Словом, всего не перечесть.

Но эти самолет и вертолет имеют особое, символическое значение. Приобретенные когда-то за кремлевские деньги, теперь они будут служить Вооруженным Силам Украины.

Шойгу не решится доложить об этом плюгавому. А нужно, чтобы узнал.

Сергей Борщевский, «Обозреватель»

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