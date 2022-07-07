Экс-генерал НАТО: Заявления Лукашенко — громкий лай 7.07.2022, 10:24

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Ханс-Лотар Домрезе

Диктатор стал губернатором Путина в Беларуси.

Заявления Александра Лукашенко — это "просто громкий лай", а его угрозы Украине и странам Запада — это "всего лишь усиление давления", считает экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе. Его мнение приводит немецкое издание RND в своей статье "Насколько вероятно, что Лукашенко тоже нападет на Украину?". Статью издания приводит "Еврорадио".

При этом профессор международной политики и внешней политики Кельнского университета Томас Ягер уверен, что Беларусь давно перестала существовать как суверенное государство, а Лукашенко является "губернатором Путина в Беларуси". Казалось бы, размышляют авторы статьи, в таких условиях Россия должна была полностью втянуть Беларусь в войну, но этого не произошло из-за боязни Лукашенко возобновления протестов.

Для военного стратега Марселя Берни из Военной академии Швейцарской высшей технической школы Цюриха ясно: "Угрозы Лукашенко вмешаться в войну исходят только потому, что он должен быть верен Путину". Но, считает Берни, речь идет лишь о сигналах, что Лукашенко "все еще на стороне России". А угрозы белорусского руководителя "нацелить на западные столицы" свое оружие — ничто иное, как часть российской и белорусской пропаганды.

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