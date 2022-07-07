Белорусы не хотят работать в промышленности 7.07.2022, 10:30

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Фото: bymedia

Идет отток кадров.

По итогам пяти месяцев 2022 года отток кадров из промышленной отрасли Беларуси составил более 9 тысяч человек, пишет thinktanks.by.

В январе-мае текущего года организации промышленности приняли на работу 48,8 тыс. человек, а уволили 57,9 тыс. Таким образом, на чистой основе отток кадров из этой отрасли экономики составил около 9,1 тыс. человек.

Соотношение принятых и уволенных работников в январе-мае составило 84,3%, то есть 843 принятых на каждую 1000 уволенных.

В мае 2022 года общая картина рынка труда сохранилась. За этот месяц организации уволили 13 тыс. работников, а приняли на работу 9,3 тыс. Чистый отток в мае составил 3,7 тыс. человек, соотношение принятых и уволенных — 71,4%.

Статистика охватывает компании со среднесписочным персоналом 16+ человек.

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