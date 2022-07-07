Разбежавшихся от страха перед ВСУ российских оккупантов ищет ФСБ 7.07.2022, 10:35

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фото: reuters

В армии оккупанта началась паника.

В Запорожской области Украины российские спецслужбы ищут 30 дезертиров-оккупантов.

Об этом в Telegram в армии оккупанта началась паника. сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ОВА со ссылкой на информацию украинской разведки отмечают, что после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов врага из высокоточного оружия на временно оккупированной части территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника.

"Военнослужащие российских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars. Так, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих РФ, которые покинули места дислокации подразделений", - сказано в сообщении.

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