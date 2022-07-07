Искусственный интеллект научился распределять богатства лучше людей 7.07.2022, 10:36

Ученые провели необычный эксперимент.

Искусственный интеллект (ИИ) не только полезен в медицине и производстве, но и может помочь в достижении более глобальных социальных целей, таких как построение справедливого, процветающего общества. По крайней мере, так считают ученые.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, эксперты из компании DeepMind обучили ИИ задаче распределения богатства на основе реальных и виртуальных взаимодействий между людьми.

«Демократический ИИ»

Так называемый «Демократический ИИ» изучил упражнение «общественное благо» (Public Good Game), в основе которого следующая схема: некоторое количество человек вкладывают деньги в фонд общественного блага и получают прибыль в соответствии с уровнем своих инвестиций.

Ученые протестировали традиционные методы перераспределения, а также дополнительный метод Human Centered Redistribution Mechanism (HCRM), созданный с помощью глубокого обучения на основе данных обратной связи как от игроков-людей, так и от виртуальных систем, имитирующих человеческое поведение.

Эксперименты показали, что система HCRM оказалась самой популярной среди игроков. Она была даже более востребованной чем системы перераспределения, созданные людьми.

По словам ученых, «ИИ обнаружил механизм, который устранил первоначальный дисбаланс богатства, наложил санкции на безбилетников и успешно получил большинство голосов».

Однако исследователи отмечают, что их ИИ не выходил за рамки демократических установок. В противном случае, он мог бы, наоборот, усугубить неравенство или предубеждения в обществе.

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