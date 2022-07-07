Расчет украинской «Стугны» уничтожил батальон техники и живой силы врага 7.07.2022, 10:43

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Воины бригады имени князя Романа Великого рассказали, как охотятся за оккупантами.

Воин ВСУ, который служит в рядах 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого рассказал, как они выслеживают и ликвидируют оккупантов.

Комментарий Кирилла обнародовала Фейсбук-страница его бригады, передает УНИАН.

"Кирилл из тех, кто в шутку называет себя "охотниками за врагом". Хотя шутки в том, как назвали себя ребята, - толика. Потому что на счету расчета (извините за тавтологию) ПТРК "Стугна" нашей Княжеской бригады – до батальона уничтоженной техники и живой силы врага", – говорится в сообщении.

Кирилл рассказал, что "улов" у бойцов есть практически всегда. Хотя иногда им приходится изрядно натерпеться, пока "выследят" врага. Рассказывают, что для бригады самый успешный в плане трофеев выезд – 2 БМП-3 и 4 единицы живой силы врага за один день.

"День тогда, выдался, знаете, такой себе, нас изрядно "утюжили" в течение нескольких часов, и настроение было не очень. А тут вышел один орк в поле, за ним второй, потом еще двое. Как результат - минус все! Когда цель поражена – это невероятные эмоции и радость, и гордость, и желание продолжать", – рассказал украинский военный.

Он также в шутку добавил, что между бойцами случаются и словесные конфликты по поводу того, кто будет делать пуск.

"Нет, до драки еще не доходило, и монетку не бросаем. Имеем правило: пуск ракеты делает тот, кто нашел цель или тот, кто сидит за пультом", – говорит боец.

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