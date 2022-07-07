«Может они уже скоро и в бани общественные придут?» 7.07.2022, 10:46

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иллюстрационное фото

Жители Жодино и Борисова возмущены рейдами лукашистов на городских пляжах.

В последнее время слишком часто на городских пляжах можно видеть сотрудников милиции, пишут EX-PRESS.BY жители Жодино и Борисова. По их мнению, это не позволяет людям расслабиться и полноценно насладиться заслуженным отдыхом. «А что вы думаете по поводу присутствия милиции на пляжах?» – спросили журналисты читателей.

Федор, Жодино:

– Несколько лет назад на пляже в Жодино убили парня. Он был вместе со своей семьей, с родителями и братьями-сестрами. Это было очень страшно, и никакой милиции в это время на пляже не было. Если бы милиция была, то этого, возможно, не произошло бы. Но я все равно за то, чтобы сотрудники знали правила приличия, не ходили между лежаками и не приставали от нечего делать ко всем, к кому захотят.

Егор, Борисов:

– Не понимаю вообще, почему милиция должна дежурить именно на пляже. Там ведь, в основном, беззащитные люди, все на виду. Я на пляже почти все лето в солнечные дни, и когда появляется наряд, мне неприятно. У них ведь еще и видеорегистраторы на форму прикреплены, и что именно они ими снимают – вот вопрос. А самое отвратительное, когда они какую-то акцию проводят, листовки раздают или викторину для детей. Народ не может их послать куда подальше. На пляже есть спасатели, которые в случае чего вызовут наряд одним нажатием кнопки.

Татьяна, Жодино:

– На жодинской «Брызгаловке» теперь, говорят, и видеонаблюдение есть. Интересно, в кабинках для переодевания тоже? Мне все это – наблюдение и силовики, - ужасно не нравится. Я предпочитаю другие пляжи, далекие от города места.

Ксения, Жодино:

– На пляже ничего нет: благоустройства нет, лежаков нет, кафе практически нет, вода грязная. Но зато есть милиция. Я много путешествовала, бывала на разных пляжах и не помню нарядов полиции между лежаками. Может они уже скоро и в бани общественные придут? Там ведь еще интереснее поснимать и впечатлиться.

Александр, Борисов:

– Если бы мы верили своей милиции, если бы уважали их, то никто не был бы против ее присутствия где угодно. Но смотришь на человека в милицейской форме и думаешь – он бил людей в 2020-м? Он врывался в квартиры людей, воровал там компьютеры и телефоны? Тащил невинных людей в тюрьму? У нас очень долго будет неприятие к «правоохранительным» органам – и не важно, где ты эту милицию встретишь.

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