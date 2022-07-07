Последний патрон Путина Николай Томенко

7.07.2022, 10:48

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Виктор Янукович

фото: reuters

В отчаянии Кремль решил задействовать Януковича.

Виктор Янукович в третий раз обратился к украинской власти и народу.

Напомню, что первое обращение украинского президента-изгнанника было обнародовано 8 марта, когда он и группа слуг Путина в Беларуси (по сообщениям СМИ это Царев, Якименко, Табачник...) ожидали капитуляции Украины, чтобы вернуться в Киев и возглавить новую пророссийскую марионеточную власть.

Второе обращение на 6 страницах появилось 27 мая и предупреждало украинцев об "угрозе слияния с Польшей" и должно было усилить миф российской пропагандистской машины о "плане Польши по захвату Запада Украины".

И вот уже третье обращение от 5 июля с миротворческими предложениями Януковича "какими должны быть последующие шаги, действия и решения, которые помогут добиться мира путем взаимных уступок".

Эти три разных по форме обращения беглого президента содержат один общий посыл в форме альтернативы для нас:

или немедленная капитуляция в форме мирного соглашения с Путиным, или война до последнего украинца!

Цинизм и наглость ретивого Януковича поражает, потому что из текста "миротворческого" обращения следует, что это не российская орда военного преступника Путина убивает украинцев, а едва ли...не мы мы сами себя?!

Однако призыв Януковича о "перемирии любой ценой", как по мне, имеет и обнадеживающий символический знак. Обращение, которое разместили чуть ли не все российские СМИ России, подтверждает и то, что Путин решил использовать Януковича как своеобразный "последний патрон": мол это же не русские, а сами украинцы взывают о перемирии или капитуляции перед Россией.

Поэтому вывод очевиден: очередное обращение украинских слуг Путина подтверждает правильность действий Украины и необратимость нашего пути к победе!

Слава ВСУ!

Николай Томенко, "Обозреватель"

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