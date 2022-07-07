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ВСУ получили шанс освободить Херсон: израильский офицер указал на просчет армии РФ

  • 7.07.2022, 10:59
ВСУ получили шанс освободить Херсон: израильский офицер указал на просчет армии РФ

На ошибки в передвижение российских войск указывают даже имеющиеся в открытом доступе карты.

Офицер резерва армии Израиля "Цахал" Виктор Верцнер в эфире телемарафона заявил, что РФ готовит наступление на Славянск, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей, пишет ТСН.

"Россия будет наступать на Славянск. Путин поставил явные цели о так называемом "освобождении" Луганской и Донецкой областей в их границах. А цель Украины не дать россиянам развить успех на том направлении", — заявил Верцнер.

Он также подчеркнул, что концентрация российских войск в Донбассе даст окно возможностей для ВСУ на Херсонском направлении.

"Я смотрю на карты, которые в открытом доступе, слежу за передвижением войск и создается впечатление, что это так", - добавил офицер.

Тем временем в американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

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