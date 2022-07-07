Под Киевом белорусскими МАЗами демонтировали монумент воссоединения Украины с Россией

Под Киевом белорусскими МАЗами демонтировали монумент воссоединения Украины с Россией5
- 7.07.2022, 11:12
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Фотофакт.
В Переяславе под Киевом демонтировали монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.
"Сегодня переяславцы окончательно разрушили советский миф о вечной дружбе с Россией – в это утро монумент, посвященный 300-летию воссоединения, официально идет в историю. Мы его безопасно демонтировали и переместим в надежное место хранения", — говорится в заявлении главы Переяславской общины Вячеславa Саулко в "Фейсбуке".
Примечательно, что демонтировали и вывозили памятник белорусскими МАЗами.