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Под Киевом белорусскими МАЗами демонтировали монумент воссоединения Украины с Россией

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  • 7.07.2022, 11:12
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Под Киевом белорусскими МАЗами демонтировали монумент воссоединения Украины с Россией

Фотофакт.

В Переяславе под Киевом демонтировали монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.

"Сегодня переяславцы окончательно разрушили советский миф о вечной дружбе с Россией – в это утро монумент, посвященный 300-летию воссоединения, официально идет в историю. Мы его безопасно демонтировали и переместим в надежное место хранения", — говорится в заявлении главы Переяславской общины Вячеславa Саулко в "Фейсбуке".

Примечательно, что демонтировали и вывозили памятник белорусскими МАЗами.

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