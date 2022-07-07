Под Киевом белорусскими МАЗами демонтировали монумент воссоединения Украины с Россией 5 7.07.2022, 11:12

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Фотофакт.

В Переяславе под Киевом демонтировали монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.

"Сегодня переяславцы окончательно разрушили советский миф о вечной дружбе с Россией – в это утро монумент, посвященный 300-летию воссоединения, официально идет в историю. Мы его безопасно демонтировали и переместим в надежное место хранения", — говорится в заявлении главы Переяславской общины Вячеславa Саулко в "Фейсбуке".

Примечательно, что демонтировали и вывозили памятник белорусскими МАЗами.

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