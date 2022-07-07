Диетологи назвали два летних салата, которые помогают похудеть 3 7.07.2022, 11:16

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Они богаты белком, здоровым жиром и большим количеством клетчатки.

С приближением лета большинству из нас может показаться менее желательным включать духовки или плиты, чтобы приготовить домашнюю еду. Но нам повезло, потому что есть много других способов получить здоровую пищу на столе, пишет cursorinfo.co.il.

Диетолог Кэрри Габриэль предложила два рецепта быстрых и здоровых блюд без варки и запекания, которые способствуют похудению.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ, ПЕРСИКОМ И АВОКАДО

Сейчас сезон косточковых фруктов, и она предлагает приготовить что-нибудь с персиками или нектаринами. Как насчет салата из курицы, персиков и авокадо? Он богат белком, здоровым жиром и большим количеством клетчатки.

Купите пакет смешанной зелени, 2-3 персика, авокадо и предварительно приготовленную курицу, нарезанную кубиками.

Нарежьте персики и авокадо.

Смешайте все вместе.

Заправьте это бальзамическим и оливковым маслом или вашей любимой заправкой, купленной в магазине.

САЛАТ ИЗ ТУНЦА

Этот рецепт богат белком и содержит множество хрустящих овощей.

Используйте одну банку консервированного тунца. Слейте воду и смешайте с обезжиренным майонезом или вашим любимым

безмолочным заменителем.

Добавьте чайную ложку дижонской горчицы для пикантности.

Нарежьте немного красного болгарского перца, сельдерея и зеленого лука и добавьте в смесь.

Возьмите две лепешки вашей любимой марки и намажьте их этой смесью.

Сверните и наслаждайтесь!

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