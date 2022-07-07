Что происходит в битве за Донбасс: сводка британской разведки 7.07.2022, 11:16

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Российские войска переформировываются.

В боях на Донбассе наметилась пауза. Российские войска переформировываются после наступления на прошлой неделе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки вдоль линии фронта в Донецке продолжался сильный обстрел, но Россия не добилась значительных успехов.

"Российские подразделения, участвовавшие наступлении на прошлой неделе, сейчас, вероятно, переформировываются", - отметили в Минобороны Британии.

Отметим, по данным британской разведки, после захвата почти всей территории Луганской области российские войска попытаются взять под контроль и Донецкую область и будут равнять города с землей артиллерией.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), Россия взяла "оперативную паузу" в боях за Донбасс. При этом Кремль готовит экономику к затяжной войне.

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