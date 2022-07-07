Что происходит в битве за Донбасс: сводка британской разведки
- 7.07.2022, 11:16
- 4,734
Российские войска переформировываются.
В боях на Донбассе наметилась пауза. Российские войска переформировываются после наступления на прошлой неделе.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки вдоль линии фронта в Донецке продолжался сильный обстрел, но Россия не добилась значительных успехов.
"Российские подразделения, участвовавшие наступлении на прошлой неделе, сейчас, вероятно, переформировываются", - отметили в Минобороны Британии.
Отметим, по данным британской разведки, после захвата почти всей территории Луганской области российские войска попытаются взять под контроль и Донецкую область и будут равнять города с землей артиллерией.
Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), Россия взяла "оперативную паузу" в боях за Донбасс. При этом Кремль готовит экономику к затяжной войне.