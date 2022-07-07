К 140-летию Янки Купалы найден автограф его необычного письма 7.07.2022, 11:25

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Неожиданную находку сделали в Государственном архиве России.

Настоящим чудом назвали на своей странице в популярной социальной сети сотрудники Государственного литературного музея Янки Купалы находку его неизвестного автографа. Письму, датированному 1931 годом, уже 91 год! А нашлось оно за несколько дней до 140-летия Купалы, которое Беларусь отмечает 7 июля 2022-го, пишет «Комсомольская правда».

В музее поэта рассказывают о том, как была сделана находка. Нашел рукопись Купалы сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Игорь Баринов. Он же передал минскому музею поэта цифровые копии бумаг, связанных с Купалой. Они датированы 11 марта – 1 июня 1931-го. Как выяснилось, Баринов работал в Государственном архиве Российской Федерации, а неожиданные находки оказались в ряду документов представительства Польского Красного Креста в Москве.

В соцсетях Купаловский музей показал несколько копий ценных документов, а также рассказал их историю.

Как известно, Янка Купала был связан с процессом по делу Союза освобождения Беларуси. Подробно о нем и о роли Купалы, которого какое-то время пытались поставить во главе этой мифической организации, мы писали тут. Именно после одного из допросов – 20 ноября 1920 года - Купала пытался покончить с собой, порезав себе живот ножом.

Купалу спасли, но новость о попытке самоубийства Купалы стала известна не только в БССР, но и за рубежом – в частности, в Польше. Там жил Винцент Станкевич - брат супруги Купалы Владиславы Францевны Станкевич.

- Спалоханы трагічнай навіной і адсутнасцю лістоў ад сястры, Вінцэнт Станкевіч, каб даведацца, што насамрэч адбылося са шваграм, у першай дэкадзе сакавіка 1931 года скіраваў запыт у Чырвоны Крыж, - рассказывают в Літературном музее Янки Купалы.

Уже 18 марта запрос от Польского Красного Креста ушел к Владиславе Францевне. «Какой приговор у вашего мужа, где он находится, имеет ли приговор и какой?» - пересказывают вопросы свояков жены Купалы в письме.

27 марта по указанному адресу представительства Польского Красного Креста в Москве уходят в одном конверте письма Купалы и его супруги. Владислава Станкевич пишет:

«Мой муж здоров, работает, а приговора над ним никакого не было по той простой причине, что ни к какой ответственности никем не привлекался. Удивляюсь нелепому запросу моих родственников».

А вот весьма похожий по формулировкам ответ самого Купалы, который подтверждает сообщение супруги:

«Я здоров, работаю, и приговора надо мной никакого не было, т.к. никем к ответственности не привлекался».

В музее Купалы рассказывают, что письмо отправилось по маршруту Минск – Москва – Варшава – Белосток, где и жил Винцент Станкевич. Правда, с ответами белорусской родни он смог лишь ознакомиться. Затем два листочка из блокнота вернулись в Москву. А там в итоге и попали в архивный фонд.

В Литературном музее Купалы говорят:

- Некаторыя з фондавых збораў, напрыклад, калекцыю асабістых рэчаў творцы, галоўны захавальнік Надзея Саевіч вызначае як «закрытыя» – гэта значыць, што спадзявацца на іх папаўненне новымі знаходкамі амаль безнадзейная справа. Але што тычыць эпісталярыя Янкі Купалы, то цуды магчымыя!

Случай с перепиской 1931 года этому подтверждение.

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