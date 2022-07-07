ВВС: Джонсон согласился уйти в отставку, но с условием 19 7.07.2022, 11:31

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Борис Джонсон

фото: getty images

Кто займет пост премьер-министра Великобритании?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Однако он хочет остаться на своей должности до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер Консервативной партии.

Об этом сообщает BBC.

"Он говорит, что хочет, чтобы новый лидер Тори был назначен к партийной конференции. Он хочет остаться на посту премьер-министра до этого времени", - говорится в сообщении.

Отметим, что на прошлой неделе в Британии разгорелся скандал, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. После этого Пинчер подал в отставку.

Скандал спровоцировал волну отставок. В частности, правительство покинули 54 министра.

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