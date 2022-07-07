ВСУ уничтожили 16 вражеских баз, казарм и складов с боеприпасами 4 7.07.2022, 11:35

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Опубликован подробный список.

За последние несколько недель украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Вот список уничтоженного:

28 июня. Новая Каховка, Херсон. Удар по инфраструктуре рашистов.

28 июня. Перевальск, Луганская область. Удар по складу БК.

1 июля. Ровеньки, Луганская область. Удар по ремонтно-механическому заводу.

1 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по складу БК.

2 июля. Чернобаевка, Херсон. Удар по складу БК.

2 июля. Попасная, Луганская область. Удар по складу БК.

3 июля. Мелитополь, Запорожье. Удар по базам рашистов в районе аэродрома.

4 июля. Снежное, Донетчина. Удар по складу БК.

4 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по казарме.

4 июля. Донецк. Удар по складу БК в районе железнодорожного вокзала.

5 июля. Донецк. Удар по базе РФ на "КамАЗ центр".

5 июля. Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Удар по складу БК.

6 июля. Большой Бурлук, Харьковщина. Удар по складу БК.

6 июля. Макеевка, Донетчина. Удар по базе.

6 июля. Донецк. Удар по нефтебазе.

6 июля. Херсон. Взрыв на складе РФ.

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