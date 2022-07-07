«Машин много, но продавать нечего» 3 7.07.2022, 11:48

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Что происходит сегодня на авторынке «Малиновка» под Минском?

Недавно журналисты abw.by побывали на авторынке "Ждановичи", где не увидели ничего интересного. Около сотни машин разной степени подержанности – и все. Скука. А на этой неделе журналисты отправились в Малиновку, и там совсем другая картина. Большой выбор свежих автомобилей из Европы и США, прогуливающиеся вдоль рядов покупатели и продавцы, которые рассказывают о небывалом спросе.

"Все выгребли"

Традиционно на авторынке "Малиновка" выставлено на продажу большое количество автомобилей. Преимущественно это "проходные" машины из Европы и Штатов, хотя есть и варианты, успевшие покататься по дорогам Беларуси. Среди них Geely Emgrand GT. Машину 2016 г.в. с 1,8-литровым мотором, АКПП и заявленным пробегом 123 тыс. км продают за 16.000$.

Впрочем, несмотря на кажущееся изобилие, особенно на фоне "Ждановичей", продавцы жалуются на нехватку автомобилей:

"Все выгребли, нечего продавать. На самом деле машин было гораздо больше. Покупают просто все подряд. Россияне? Да, покупателей из РФ много, но и белорусы сегодня активно тратят свои сбережения на автомобили. Нельзя сказать, что именно на россиян приходится большинство продаж. Хотя у нас в углу стоят пять машин и ждут отправки в Россию".

"Конечно, такие темпы продаж радуют, но возникает проблема с пополнением ассортимента. Логистика сильно усложнилась, сроки доставки выросли. Даже из Германии машины едут три недели, а то и больше месяца, ждать приходится долго", – рассказывает представитель одного из автосалонов.

От скучных "Фокусов" до экстравагантных "французов"

Мы побывали на рынке не в самое активное время – в начале этой недели. Куда живее тут будет в пятницу и выходные. Но и во вторник потенциальные покупатели есть: кто-то сравнивает цены, кто-то пробует на ходу приглянувшиеся варианты. Выбирать пока есть из чего, но очевидно, что нижняя ценовая планка "проходных" авто по сравнению с прошлым летом заметно выросла.

Нам удалось обнаружить единственный универсал Renault Clio IV. Год назад машин этой модели на рынке было полтора-два десятка, стоили они 9000-10.000$. Сегодня машина с полуторалитровым дизелем, роботизированной КПП и заявленным пробегом 151 тыс. км продается за 12.950$! Почти 13.000 за "Клио", пускай и в хорошей комплектации!

В итоге даже Focus III получается дешевле. Правда, в кузове хэтчбек и далеко не самой богатой комплектации. Даже колеса штампованные и стеклоподъемники сзади ручные. Зато цена 11.450$ за дизельную машину на "механике". Заявленный пробег – 141 тыс. км.

А вот универсал 2018 года продают за 13.700. Это Titanium, но далекий от максимального. Фары галогеновые, передних парктроников нет, круговых соответственно тоже, как и системы контроля "мертвых" зон, а также автопарковки. Зато есть рейлинги.

Впрочем, в этом году время "третьих" Focus заканчивается, в продаже уже появляются Focus IV. За универсал 2019 г.в. просят 15.850$. Правда, пробег у него 191 тыс. км, зато комплектация весьма богатая, да и светодиодные фары должны светить хорошо.

С точки зрения практичности и удобства семейного использования более интересным вариантом выглядит другой Ford – Grand C-Max. Цена конкретно этого белого экземпляра – 13.250$. Естественно, 1.5 TDCI и "механика", пробег – 170 тыс. км.

Citroёn C4 Grand Picasso знатно подорожали. Сегодня за популярные компактвэны просят от 18.000. Впрочем, попался один экземпляр за 16.490$, но это машина 2016 года, которая, вероятно, уже успела поездить по нашим дорогам.

А вот Renault Talisman с 1,6-литровым дизелем и роботизированной трансмиссией. За авто 2018 г.в. просят почти 20.000$. Год назад такие стоили 17.000-17.500.

За чуть меньшие деньги – 19.450$ – можно купить небанальную на первый взгляд машину, да еще и кроссовер – SEAT Ateca. Под капотом дизель 1.6, коробка передач механическая. Несмотря на испанский бренд, производится эта модель на том же заводе в чешских Квасинах, что и близкий "родственник" Karoq.

Впрочем, если хочется выделиться в потоке на европейской машине, вам за продукцией экс-PSA. Безусловно, Peugeot 3008 смотрится привлекательно. А еще способен зацепить покупателя традиционным гидротрансформаторным "автоматом" в связке с полуторалитровым дизелем. Но и стоит такая машина сегодня почти 24.000$.

Впрочем, цепляющий взгляд экстерьер 3008-го меркнет на фоне творения Citroёn – C5 Aircross. Здесь ровно та же связка мотора и АКПП, что и у Peugeot, но главное – внешность. Эту машину точно заметят на дороге. Дизайнеры Citroёn умеют привлечь внимание. Одна проблема – цена, которая составляет 25.700.

Несколько дешевле – за 20.450$ – в противоположной части рынка выставлен немецкий собрат предыдущих двух моделей Opel Grandland X. Напомним, что Grandland X построен на той же модульной платформе EMP2, что и французские кроссоверы.

Ряды "американцев"

Естественно, на рынке продают не только авто из Европы, хватает и "американцев". Но времена Chevrolet Malibu по 11.500-12.000$ прошли. Экземпляр на фото с очевидным разнотоном по левой стороне продают за 15.950. Впрочем, есть на рынке и машины за 14.000-14.500.

Chevrolet Equinox и GMC Terrain пользуются популярностью у покупателей, ведь за относительно немного денег можно получить довольно много машины. Поэтому отдельные автосалоны даже выставляют эти машины стройным рядом. Но если в августе прошлого года Equinox стоили от 15.000$ до 18.500$, то сегодня верхняя в прошлом планка цены стала нижней.

Три стоящих рядом кроссовера Chevrolet продаются за 19.450, 21.550 и 20.550. За пару расположившихся рядом Terrain просят 22.450$ и 20.950$. Естественно, все машины с турбобензиновым мотором 1.5 и автоматической КПП.

Можно найти своего рода эксклюзив. Lincoln MKZ II на наших дорогах встретишь нечасто. А ведь этот седан Е-класса оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором, классическим "автоматом" и полным приводом. Зачем низкому седану полный привод – вопрос, но что есть, то есть. Впрочем, в природе существуют и переднеприводные модификации. Не сказать, что это красивая и привлекательная машина, но уж точно не "попсовая". А вот внутри безошибочно узнается Ford. Цена – 25.850$.

Стоит ли записывать сегодня в эксклюзив Chevrolet Camaro? Вряд ли. Но и такая машина есть на авторынке "Малиновка". 27.850$ – и она ваша. Однако под капотом здесь всего лишь двухлитровый турбированный мотор. Впрочем, его мощность 275 л.с.

Чуть больше мощности – 310 л.с. – вам даст один из двух стоящих по соседству Ford Mustang с двигателями 2.3 EcoBoost. Бордовый 2018 года с пробегом 34 тыс. км продают за 28.980. Куда более привлекательный внешне белый с синими продольными полосами, выпущенный в том же году и имеющий пробег на 3000 км больше, стоит 29.950$

Ну а если вы не эгоист, а уже глубоко семейный человек и вам нужна большая просторная машина, за 28.450$ для вас есть Kia Carnival – семиместный минивэн 2018 года с 2,2-литровым дизелем и автоматической коробкой передач.

Наш вердикт

Естественно, мы показали вам далеко не весь ассортимент: в первую очередь обращали внимание на доступные авто и машины, сопоставимые по цене с новыми "бюджетниками". Но выбор на рынке – на любой вкус и кошелек. Единственное, чего не замечено, – флагманов премиум-марок. Но этот сегмент никогда не был представлен на авторынке в сколь-либо заметном количестве.

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