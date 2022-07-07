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«Машин много, но продавать нечего»

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  • 7.07.2022, 11:48
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«Машин много, но продавать нечего»

Что происходит сегодня на авторынке «Малиновка» под Минском?

Недавно журналисты abw.by побывали на авторынке "Ждановичи", где не увидели ничего интересного. Около сотни машин разной степени подержанности – и все. Скука. А на этой неделе журналисты отправились в Малиновку, и там совсем другая картина. Большой выбор свежих автомобилей из Европы и США, прогуливающиеся вдоль рядов покупатели и продавцы, которые рассказывают о небывалом спросе.

"Все выгребли"

Традиционно на авторынке "Малиновка" выставлено на продажу большое количество автомобилей. Преимущественно это "проходные" машины из Европы и Штатов, хотя есть и варианты, успевшие покататься по дорогам Беларуси. Среди них Geely Emgrand GT. Машину 2016 г.в. с 1,8-литровым мотором, АКПП и заявленным пробегом 123 тыс. км продают за 16.000$.

Впрочем, несмотря на кажущееся изобилие, особенно на фоне "Ждановичей", продавцы жалуются на нехватку автомобилей:

"Все выгребли, нечего продавать. На самом деле машин было гораздо больше. Покупают просто все подряд. Россияне? Да, покупателей из РФ много, но и белорусы сегодня активно тратят свои сбережения на автомобили. Нельзя сказать, что именно на россиян приходится большинство продаж. Хотя у нас в углу стоят пять машин и ждут отправки в Россию".

"Конечно, такие темпы продаж радуют, но возникает проблема с пополнением ассортимента. Логистика сильно усложнилась, сроки доставки выросли. Даже из Германии машины едут три недели, а то и больше месяца, ждать приходится долго", – рассказывает представитель одного из автосалонов.

От скучных "Фокусов" до экстравагантных "французов"

Мы побывали на рынке не в самое активное время – в начале этой недели. Куда живее тут будет в пятницу и выходные. Но и во вторник потенциальные покупатели есть: кто-то сравнивает цены, кто-то пробует на ходу приглянувшиеся варианты. Выбирать пока есть из чего, но очевидно, что нижняя ценовая планка "проходных" авто по сравнению с прошлым летом заметно выросла.

Нам удалось обнаружить единственный универсал Renault Clio IV. Год назад машин этой модели на рынке было полтора-два десятка, стоили они 9000-10.000$. Сегодня машина с полуторалитровым дизелем, роботизированной КПП и заявленным пробегом 151 тыс. км продается за 12.950$! Почти 13.000 за "Клио", пускай и в хорошей комплектации!

В итоге даже Focus III получается дешевле. Правда, в кузове хэтчбек и далеко не самой богатой комплектации. Даже колеса штампованные и стеклоподъемники сзади ручные. Зато цена 11.450$ за дизельную машину на "механике". Заявленный пробег – 141 тыс. км.

А вот универсал 2018 года продают за 13.700. Это Titanium, но далекий от максимального. Фары галогеновые, передних парктроников нет, круговых соответственно тоже, как и системы контроля "мертвых" зон, а также автопарковки. Зато есть рейлинги.

Впрочем, в этом году время "третьих" Focus заканчивается, в продаже уже появляются Focus IV. За универсал 2019 г.в. просят 15.850$. Правда, пробег у него 191 тыс. км, зато комплектация весьма богатая, да и светодиодные фары должны светить хорошо.

С точки зрения практичности и удобства семейного использования более интересным вариантом выглядит другой Ford – Grand C-Max. Цена конкретно этого белого экземпляра – 13.250$. Естественно, 1.5 TDCI и "механика", пробег – 170 тыс. км.

Citroёn C4 Grand Picasso знатно подорожали. Сегодня за популярные компактвэны просят от 18.000. Впрочем, попался один экземпляр за 16.490$, но это машина 2016 года, которая, вероятно, уже успела поездить по нашим дорогам.

А вот Renault Talisman с 1,6-литровым дизелем и роботизированной трансмиссией. За авто 2018 г.в. просят почти 20.000$. Год назад такие стоили 17.000-17.500.

За чуть меньшие деньги – 19.450$ – можно купить небанальную на первый взгляд машину, да еще и кроссовер – SEAT Ateca. Под капотом дизель 1.6, коробка передач механическая. Несмотря на испанский бренд, производится эта модель на том же заводе в чешских Квасинах, что и близкий "родственник" Karoq.

Впрочем, если хочется выделиться в потоке на европейской машине, вам за продукцией экс-PSA. Безусловно, Peugeot 3008 смотрится привлекательно. А еще способен зацепить покупателя традиционным гидротрансформаторным "автоматом" в связке с полуторалитровым дизелем. Но и стоит такая машина сегодня почти 24.000$.

Впрочем, цепляющий взгляд экстерьер 3008-го меркнет на фоне творения Citroёn – C5 Aircross. Здесь ровно та же связка мотора и АКПП, что и у Peugeot, но главное – внешность. Эту машину точно заметят на дороге. Дизайнеры Citroёn умеют привлечь внимание. Одна проблема – цена, которая составляет 25.700.

Несколько дешевле – за 20.450$ – в противоположной части рынка выставлен немецкий собрат предыдущих двух моделей Opel Grandland X. Напомним, что Grandland X построен на той же модульной платформе EMP2, что и французские кроссоверы.

Ряды "американцев"

Естественно, на рынке продают не только авто из Европы, хватает и "американцев". Но времена Chevrolet Malibu по 11.500-12.000$ прошли. Экземпляр на фото с очевидным разнотоном по левой стороне продают за 15.950. Впрочем, есть на рынке и машины за 14.000-14.500.

Chevrolet Equinox и GMC Terrain пользуются популярностью у покупателей, ведь за относительно немного денег можно получить довольно много машины. Поэтому отдельные автосалоны даже выставляют эти машины стройным рядом. Но если в августе прошлого года Equinox стоили от 15.000$ до 18.500$, то сегодня верхняя в прошлом планка цены стала нижней.

Три стоящих рядом кроссовера Chevrolet продаются за 19.450, 21.550 и 20.550. За пару расположившихся рядом Terrain просят 22.450$ и 20.950$. Естественно, все машины с турбобензиновым мотором 1.5 и автоматической КПП.

Можно найти своего рода эксклюзив. Lincoln MKZ II на наших дорогах встретишь нечасто. А ведь этот седан Е-класса оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором, классическим "автоматом" и полным приводом. Зачем низкому седану полный привод – вопрос, но что есть, то есть. Впрочем, в природе существуют и переднеприводные модификации. Не сказать, что это красивая и привлекательная машина, но уж точно не "попсовая". А вот внутри безошибочно узнается Ford. Цена – 25.850$.

Стоит ли записывать сегодня в эксклюзив Chevrolet Camaro? Вряд ли. Но и такая машина есть на авторынке "Малиновка". 27.850$ – и она ваша. Однако под капотом здесь всего лишь двухлитровый турбированный мотор. Впрочем, его мощность 275 л.с.

Чуть больше мощности – 310 л.с. – вам даст один из двух стоящих по соседству Ford Mustang с двигателями 2.3 EcoBoost. Бордовый 2018 года с пробегом 34 тыс. км продают за 28.980. Куда более привлекательный внешне белый с синими продольными полосами, выпущенный в том же году и имеющий пробег на 3000 км больше, стоит 29.950$

Ну а если вы не эгоист, а уже глубоко семейный человек и вам нужна большая просторная машина, за 28.450$ для вас есть Kia Carnival – семиместный минивэн 2018 года с 2,2-литровым дизелем и автоматической коробкой передач.

Наш вердикт

Естественно, мы показали вам далеко не весь ассортимент: в первую очередь обращали внимание на доступные авто и машины, сопоставимые по цене с новыми "бюджетниками". Но выбор на рынке – на любой вкус и кошелек. Единственное, чего не замечено, – флагманов премиум-марок. Но этот сегмент никогда не был представлен на авторынке в сколь-либо заметном количестве.

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