Главный раввин Москвы окончательно покинул Россию 7.07.2022, 11:50

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Пинхас Гольдшмидт

Пинхаса Гольдшмидта официально уволили со всех должностей, которые он занимал.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отказался поддерживать войну против Украины и окончательно покинул Россию.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Азман в Facebook.

Вчера Гольдшмидта официально уволили со всех должностей, которые он занимал около 30 лет, включая, главного раввина Москвы, главы раввинского суда и т.д.

Ранее сообщалось, что Гольдшмидт был вынужден уехать из России из-за отказа поддержать войну в Украине. После он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

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