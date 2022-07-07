Названа одна из главных проблем демографической безопасности Беларуси 7 7.07.2022, 12:13

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Она оказывает серьезное влияние ни экономику.

У мужского населения в трудоспособном возрасте смертность от внешних причин (убийств, самоубийств и т.д.) составляла в 2018 году 25 % и находилась на втором месте в общей структуре смертности.

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в Беларуси на 2018 год составляла 74,5 года. Об этом говорится в статье «Актуальные проблемы демографической безопасности Республики Беларусь», опубликованной в Социологическом альманахе Института социологии НАН социологом Алексеем Болдыревым, пишет thinktanks.by.

В исследовании отмечается значительный (10,2 года) разрыв в ОПЖ между мужчинами и женщинами (ОПЖ у мужчин – 69,2 года; у женщин – 79,4 года). Связано это с мужской «сверхсмертностью» в трудоспособном возрасте, которая характерна для многих стран Центральной и Восточной Европы.

В исследовании обращается внимание, что мужская «сверхсмертность» является одной из главных проблем демографической безопасности Республики Беларусь. В 2018 году смертность населения в трудоспособном возрасте составила 5,7 ‰ при целевом показателе в 3,8 ‰.

«Во первых, это высокая смертность среди мужского населения (превышение над женской смертностью почти в 4 раза: 8,76 ‰ против 2,34 ‰). Во вторых, высокая смертность населения трудоспособного населения в сельской местности, более чем в 2 раза превышающая смертность в городской среде (9,92 ‰ против 4,71 ‰). Объяснить мужскую «сверхсмертность» в трудоспособном возрасте можно не только отношением к своему здоровью», - говорится в исследовании.

Алексей Болдырев обращает внимание, что в структуре смертности по причинам смерти также выделяется определенная закономерность. У мужского населения в трудоспособном возрасте смертность от внешних причин (убийств, самоубийств, отравлений алкоголем, случайных утоплений) составляла в 2018 году 25 % и находилась на втором месте в общей структуре смертности. В то же время женская смертность в трудоспособном возрасте по внешним причинам составляла всего 18 % и находилась лишь на четвертом месте в общей структуре смертности. Такая тенденция характерна как для городской, так и для сельской местности (2018 г. – 21 % и 28 % соответственно).

Высокая мужская смертность может способствовать возникновению социальных проблем: вдовство и сиротство, женское одиночество, а также низкий уровень материального положения (риски бедности у одиноких выше, чем у людей, состоящих в браке).

Как говорится в статье, смертность населения в трудоспособном возрасте оказывает негативное влияние на экономику, так как представляет собой потери человеческого капитала, накопленного в виде высокого уровня образования, значительного объема знаний, умений и навыков, необходимых для устойчивого социально экономического развития страны.

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