На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю1
- 7.07.2022, 12:14
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ВСУ полностью зачистили остров от оккупантов.
На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю.
Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
Он также разместил фото, на котором начальник ОВА Максим Марченко и сотрудники пресс-службы администрации наносят на желто-голубое полотнище соответствующую надпись.
«Государственный флаг Украины, установленный на о. Змеином (поселок Белое Измаильского района Одесской области). На флаге текст: «Помни, русский военный корабль», остров Змеиный - это Украина!». И подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко», - написал Братчук.