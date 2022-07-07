На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю 1 7.07.2022, 12:14

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ВСУ полностью зачистили остров от оккупантов.

На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Он также разместил фото, на котором начальник ОВА Максим Марченко и сотрудники пресс-службы администрации наносят на желто-голубое полотнище соответствующую надпись.

«Государственный флаг Украины, установленный на о. Змеином (поселок Белое Измаильского района Одесской области). На флаге текст: «Помни, русский военный корабль», остров Змеиный - это Украина!». И подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко», - написал Братчук.

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