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На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю

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  • 7.07.2022, 12:14
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На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю

ВСУ полностью зачистили остров от оккупантов.

На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Он также разместил фото, на котором начальник ОВА Максим Марченко и сотрудники пресс-службы администрации наносят на желто-голубое полотнище соответствующую надпись.

«Государственный флаг Украины, установленный на о. Змеином (поселок Белое Измаильского района Одесской области). На флаге текст: «Помни, русский военный корабль», остров Змеиный - это Украина!». И подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко», - написал Братчук.

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