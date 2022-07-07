Растут ли усы и борода у обезьян? 4 7.07.2022, 12:22

Saguinus imperator

Фото:Carsten Reisinger / Alamy via Legion Media

Ученые рассказали, есть ли характерная растительность у ближайших предков человека.

На самом деле — растут. У обезьян все тело покрыто шерстью, так что растительность на их лицах почти не выделяется. Однако у некоторых видов она хорошо заметна. У бородатой мартышки шерсть на щеках и нижней челюсти белая, что на фоне общей бурой окраски выглядит как седая борода, пишет «Вокруг света».

Пышную рыжую бороду носят самцы орангутанов. Но первенство держат южноамериканские обезьяны: императорский тамарин (Saguinus imperator) с огромными белыми усами и черноспинный саки (Chiropotes satanas) с длинной окладистой черной бородой.

Заметим, что у обезьян формы растительности на лицах меняются в ходе эволюции, при этом у большинства видов усы и борода не являются половыми признаками.

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