Растут ли усы и борода у обезьян?4
- 7.07.2022, 12:22
Ученые рассказали, есть ли характерная растительность у ближайших предков человека.
На самом деле — растут. У обезьян все тело покрыто шерстью, так что растительность на их лицах почти не выделяется. Однако у некоторых видов она хорошо заметна. У бородатой мартышки шерсть на щеках и нижней челюсти белая, что на фоне общей бурой окраски выглядит как седая борода, пишет «Вокруг света».
Пышную рыжую бороду носят самцы орангутанов. Но первенство держат южноамериканские обезьяны: императорский тамарин (Saguinus imperator) с огромными белыми усами и черноспинный саки (Chiropotes satanas) с длинной окладистой черной бородой.
Заметим, что у обезьян формы растительности на лицах меняются в ходе эволюции, при этом у большинства видов усы и борода не являются половыми признаками.