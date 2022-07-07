Мнение: Государство-рэкетир, управляемое чмоней, загнало себя в ловушку 1 7.07.2022, 12:32

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Разрыв отношений между Токаевым и Путиным становится все более явным и демонстративным.

После обещания президента Казахстана залить нефтью Европу суд РФ остановил ему экспорт.

В частности, суд Новороссийска постановил остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума после обнаружения "экологических нарушений" (на терминал под Новороссийском приходит труба из Казахстана мощностью 67 млн тонн в год и грузится нефть в танкеры на экспорт), пишет телеграм-канал Сynic.

Напомню, что буквально вчера Казахстан вызвался помочь Европе стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, - об этом президент Токаев заявил в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. По словам Токаева, который ранее отказался признавать ДНР и ЛНР и объявлял о намерении соблюдать санкции Запада против России, Казахстан «привержен развитию устойчивых связей с ЕС» — крупнейшим торговым партнером страны.

Казахстан срочно вводит закон для запрета провоза санкционных товаров в Россию. Согласно документу, казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено.

Как мы видим, разрыв отношений между Токаевым и Путиным становится все более явным и демонстративным. Прежние шаги по формированию "теневого хаба" по провозу санкционной продукции отменяются - обстановка становится все более напряженной.

Бункерная моль безрезультатно старается выстраивать гегемонию на энергетическом рынке и занимается созданием пакостей на транзитных путях.

Государство-рэкетир, управляемое чмоней, пытается удержать себя от тотальной изоляции.

В это же время Европа действительно находит альтернативных поставщиков, хоть и в "восточных диктатурах". Тем не менее, диверсификация потоков позволяет эффективно маневрировать между дружественными странами в большей степени, чем завязывание всей энергетической системы на государстве, во главе которого уже 22 года находится неадекватный и некомпетентный закомплексованный проходимец "с большой дороги".

Фактически Москва сама себя загнала в ловушку. Вскоре после ультиматумов по газу и нефти она вообще окажется без главных покупателей энергоресурсов. И что тогда?

Мы уже сегодня видим перестраивание энергетических цепочек, в которых участвуют страны, в прошлом лояльные Кремлю. Сейчас "друзья" плюют на плешивую власть, понимая, что сроки российской энергетической деспотии подходят к концу, а за ними последует время их энергетического расцвета.

И, выбирая между личной прибылью и дружбой с "папиком" Кабаевой, они естественно выберут деньги - западные средства, инвестиции, догрворняки и теневые связи.

И Токаев в этом контексте одно из важных, но все-таки "зерен" большого мирового передела рынков.

Да, передел запустила Россия, пытаясь уменьшить влияние Штатов в регионе.

Но вышло наоборот. Штаты расширили НАТО, вынужденно (без собственного желания) начали вести переговоры с довольно специфическими режимами, тем самым распространили географию своих партнерских контактов далеко вглубь "враждебной зоны".

А Путин остался в одиночестве - вот даже Си уклоняется от переговоров с Москвой, то отвергая встречу, то выгоняя представителя МИД с "российским уклоном".

Крысу загнали в угол. Не дайте ей уйти - готовьте огнемет.

А мир переходит в устойчивую биполярную систему со Штатами с одной стороны и Китаем с другой.

И за этим противостоянием будет наблюдать гораздо интереснее, ввиду гораздо более высокого интеллекта китайского руководства, чем российского, что, в совокупности с умением стратегически мыслить и долгосрочно планировать, сформирует базис действительно интригующего "поединка" между 2 экономическими драконами.

С интересом наблюдаем за дальнейшей внутренней борьбой в КПК. Похоже, что схватка за Китай будет между прозападно ориентированным и антизападно ориентированным крылом.

Ноябрьская развязка покажет расстановку сил как в США, так и в Китае.

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