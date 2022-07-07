Доллар бьет рекорды по подорожанию в Беларуси 3 7.07.2022, 12:28

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Курс американской валюты перекрыл два месяца своего падения.

Доллар набирает обороты и уже перекрыл два месяца своего падения. Сегодня продолжает эту тенденцию, но уже более сдержанно. Сайт onliner.by сообщил, что происходит на торгах и в обменниках.

Доллар подорожал на 0,75 копейки, поднявшись до 2,7123 белорусского рубля.

Евро стал дешевле на 1,65 копейки, он продается за 2,7666 белорусского рубля.

Российский рубль прибавил 0,33 копейки, поднявшись до 4,2791 белорусского рубля за сотню.

В среду доллар подорожал на 3,94 копейки — до 2,7048 белорусского рубля. Евро прибавил 3,92 копейки и продавался по 2,7831 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 38,75 копейки — сотня стоила 4,2758 белорусского рубля.

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