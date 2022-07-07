Режим заврался о количестве украинских беженцев в Беларуси 4 7.07.2022, 12:34

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Большинство из них покинуло страну.

По данным итогов работы Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста впервые официально названы цифры по прибывшим в регион украинцам. С начала российской военной агрессии, с 24 февраля, на территорию Гомельской области въехал 3151 гражданин Украины, сообщили госСМИ 5 июля, сообщает «Флагшток».

Отметим, что за неделю до этого телеканал ОНТ в своем пропагандистском сюжете называл такие данные, ссылаясь на Госпогранкомитет: 34,5 тыс. граждан Украины пересекли белорусскую границу с начала войны. При этом утверждалось, что «основным местом размещения беженцев и временных переселенцев из зоны боевых действий остается Гомельская область».

В то же время, по официальному отчету Красного Креста, на сегодня в Гомельской области «находятся почти 400 беженцев».

Действующие власти не объясняют такие разбежки в цифрах и не рассказывают, куда и сколько украинских мигрантов уехало из Беларуси и с территории Гомельщины в частности. Об этом можно судить лишь по некоторым фактам и сообщениям в волонтерских чатах. Известно, что некоторые семьи уезжали в Россию, часть беженцев возвращалась домой, поскольку не смогли получить необходимую поддержку в Беларуси и устроиться здесь на работу (например, об этом рассказали супруги из Мариуполя), а многие мигранты направлялись из Беларуси в страны Евросоюза.

В итоге в Гомельской области лишь «около 200 человек получили спецразрешения на работу», говорится в сюжете ОНТ. А Красный Крест отчитался, что за все время помощь от организации получили 1312 украинских мигрантов, в том числе 351 ребенок. Какая это была помощь — опять же не конкретизируется. Но судя по массовым сообщениям в волонтерских чатах, именно волонтеры, обычные жители, за свой счет помогают беженцам всем необходимым — от продуктов и лекарств до одежды и мебели.

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