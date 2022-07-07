Ученые показали необычный автомобиль, который подойдет для изучения Вселенной
- 7.07.2022, 14:02
Это электромобиль и мобильный астрономический телескоп на колесах.
Новый дизайн Мун предоставил в качестве своего проекта, чтобы получить степень магистра искусств в области транспортного дизайна в Высшей школе Пфорцхайма в Германии. Таким образом автор проекта хочет «демократизировать астрономию», пишет «Хайтек».
Согласно задумке, любители науки захотят взять транспортное средство в аренду, чтобы отправиться ночью в безмолвную пустыню и посмотреть на звезды через телескоп. Отмечается, что он в разы мощнее, чем любое оборудование, которое можно поместить в багажнике автомобиля.
Zodiac Stargazer от Hyunsik Moon
До реализации проект должен найти инвестора и решить несколько насущных проблем. Например, придумать, как создать телескоп со свободной точкой фокусировки, защитить линзы от загрязнений и разместить пассажиров с большим комфортом. Если электромобиль появится на рыке, Zodiac Stargazer идеально подойдет для изучения Вселенной.