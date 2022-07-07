Стал известен самый вероятный кандидат на пост нового премьера Великобритании 4 7.07.2022, 14:13

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Бен Уоллес

Что он говорил про Путина?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Однако он хочет остаться на своей должности до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер Консервативной партии.

Министр обороны Бен Уоллес — главный кандидат на пост премьер-министра Великобритании с большим преимуществом над остальными, согласно исследованию YouGov.

Не так давно он приезжал в Киев с неанонсированным визитом, где встречался в министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Бен Уоллес верит в победу Украины.

Также он называл Путина «лунатиком с синдромом коротышки», а пресс-секретаря МИД РФ Захарову сумасшедшей.

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