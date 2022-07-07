«Наружную стену и перегородки в квартирах придется демонтировать и строить заново» 7.07.2022, 14:17

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Дешевые жилые дома от УКСа рассыпаются на глазах.

Глядя на то, как возводят некоторые многоэтажки сейчас, сложно поверить, что за плечами у человечества огромная история строительства, а некоторые сооружения стоят на своих местах не веками — тысячелетиями. И пока пирамиды да колизеи выдерживают все бури и натиски, отдельные жилые дома рассыпаются на глазах. Неприятнейшая строительная история никак не может завершиться в Витебске: 10-этажка на улице Труда еще до сдачи в эксплуатацию начала покрываться трещинами. Дольщики били тревогу, но их то не слышали, то успокаивали. А потом, когда часть горожан успела сделать ремонт в своих квартирах, постройку все же начали обследовать. И пришли к неутешительным выводам, пишет onliner.by.

Но это еще полбеды: за все время, что собственники бьются за качество и комфорт, ничего основательно сделано не было. Только заседания да совещания множились. А еще обследования проводились, которые каждый раз вскрывали что-то интересное. Раздосадованные таким положением дел горожане уже не знают, куда обращаться, чтобы работы по устранению проблем все же стартовали. А делать действительно есть что.

Вот такие, например, выводы и рекомендации указаны в очередном техническом отчете, который был составлен по результатам обследования конструкций и инженерных сетей многострадального дома.

Выяснилось, что сквозные трещины, «расчертившие» чуть ли не пополам перегородки комнат, возникают из-за «клавишной» работы плит перекрытия подвала. Поэтому начинать надо с них: замонолитить швы, предварительно расчистив их от некачественного и уже разрушившегося материала. Да и в целом с этими плитами надо работать: как минимум восстановить защитный слой, чтобы спрятать показавшуюся арматуру.

На собственные лоджии жителям дома сейчас выходить нельзя: УКС Витебска убедительно просит этого не делать. По крайней мере, «до начала работ по укреплению пилястр».

А вот какой путь для решения проблемы видят специалисты, отметившие, что данные конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии.

Мало чем лучше состояние наружных стен здания — тех самых симпатичных кирпичиков (официально они находятся в ограниченно работоспособном состоянии): трещины с шириной раскрытия до 5 мм — это не шутки. А уж какой там перечень косяков! Как будто строители выполняли задание «от противного» и им надо было допустить как можно больше ошибок.

Как исправить? Специалисты предлагают полную замену облицовочных слоев или устройство дополнительных металлических связей между облицовочным и основным слоями кладки наружных стен.

Также необходимо как минимум обеспечить проектное крепление анкерных связей перемычек к плитам настилов междуэтажных перекрытий. В общем, все, что сделано, в идеале разрушить и собрать заново.

Это же касается и межкомнатных, а также межквартирных перегородок. «Для дальнейшей надежной эксплуатации необходимо выполнить полную замену имеющих повреждения в виде трещин перегородок с последующим устройством новых».

Но даже это еще не все. Пол в подвале тоже никуда не годится (ну а как еще могло быть, если проектные смеси заменили на экономные). Его надо полностью переделывать, а также разобрать, а затем заново построить одну из перегородок подвала, которая также вся испещрена трещинами.

Вот так построили, ничего не скажешь.

— На мой взгляд, для проведения таких работ придется отселять если не весь дом, то уж жильцов квартир, где перегородки трещат, точно. Кто все это будет оплачивать, предоставлять другое жилье? А восстанавливать ремонт? Честно, не представляю, как это будут делать. Но ладно я: похоже, представители УКСа тоже не понимают, как все провернуть, а потому и не торопятся. Пока их проект по исправлению дефектов только проходит экспертизу, и только после положительного заключения нам скажут, что и как будут делать. Так что остается вопрос: будут ли их действия соответствовать рекомендациям. Может, найдут другой подход. Сейчас же нам ничего не обещают.

И пока мы ждем хоть каких-то действий, трещины начинают появляться и на соседнем доме, под номером 8а, — рассказывает один из собственников.

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