«Товары подорожали ужасно. Памперсы брала за 40 рублей, сейчас они стоят 64» 7.07.2022, 14:31

В Беларуси заметно подорожали детские товары.

В Беларуси заметно разогналась инфляция. Среди товаров, которые заметно подорожали, оказались детские — обувь, одежда, а также другие позиции. К примеру, цены на детские коляски подскочили в мае на 19% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. При этом детские пособия на детей до трех лет в последний раз повышали в феврале, сегодня оно составляет почти 540 рублей. Следующее повышение ожидается 1 августа. Сайт zerkalo.io поговорили с мамами маленьких детей и узнали, как они живут на такие деньги, что могут купить ребенку, на чем экономят.

Что происходит с ценами на детские товары

Белорусы сообщают о значительном повышении цен на товары для детей.

Это подтверждает и официальная статистика. По данным Белстата, консервы мясные для детского и диетического питания в мае подорожали на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года, консервы мясные для детского и диетпитания — на 3,8%, каши для детского и диетпитания — на 3,9%, а каши для детского и диетпитания — на 8,9%.

Детская одежда стала дороже на 3,8%. К примеру, белье для новорожденных и детей ясельного возраста подорожало за этот период почти на 7%, а детские джинсы — на 5,4%. Детская обувь прибавила в цене почти на 8,9%.

Журналисты посмотрели также в каталоге «Онлайнера», как изменялась цена на некоторые детские товары за последние шесть месяцев. Стоимость многих позиций заметно выросла в марте. Отдельные позиции позже подешевели, но цены все равно не вернулись на тот уровень февраля, к примеру.

Так, трусики-подгузники Pampers Pants 6 Monthly Pack (в пачке 132 штуки) еще в феврале можно было купить за 89,9 рубля. В марте цена поднялась почти в два раза — до 155 рублей. Потом был небольшой спад стоимости товара, сейчас подгузники стоят 135,99 рубля.

А вот как росла цена на гель для стирки детского белья Synergetic в пятилитровой канистре. В феврале средство стоило 32,34 рубля, в марте — 71,31, сейчас — 56,9 рубля.

Поднялись цены также на «долгоиграющие» товары для детей, например, коляски. Вот как подросла стоимость прогулочной коляски Carrello Vista: в феврале цена была 494,39 рубля, в марте — 638 рублей, потом стоимость немного опустилась и в июле снова подпрыгнула до 643 рублей.

«Уже сегодня начали закупаться пюрешками и кашами»

Малышке Вике сейчас почти полгода, мама Елена (имя изменено. — Прим. ред.) говорит, что пособия в почти в 540 рублей хватает на основные покупки для ребенка. Все крупные покупки семья делает с зарплаты главы семьи, зарабатывает он около 1300 рублей.

— Денег в целом хватает. Но надо учесть, что квартиру нам оставили родители. Если бы нам пришлось платить за съем долларов 300, ребенка мы бы даже не планировали — не справились бы материально.

Самая основная трата на дочь — подгузники бренда Yokosun. На скидке пачку из 58 штук можно купить за 45 рублей (в январе они стоили 30 рублей), в месяц нужно две пачки. Девочка на искусственном вскармливании, ей покупают смесь Nestogen. Упаковка 600 грамм стоит 18 рублей, в месяц их нужно девять — это 160 рублей. Около 100 рублей уходит на «расходники» — салфетки, пеленки и прочее. По 70 рублей идет на одежду и игрушки. Раз в месяц девочку показывают платному педиатру.

— Зимний и осенний комбинезоны мы купили весной, когда были распродажи, по 100 рублей каждый. Стульчик для кормления за 200 рублей нам подарили. В скором времени нам предстоит вводить прикорм, так мы уже сегодня начали закупаться пюрешками и кашами, чтобы в дальнейшем было легче.

Елена говорит, что за последнее время подорожало все и достаточно сильно, но экономить на ребенке родители не стали, «она же не виновата в том, что сейчас происходит».

— Конечно, чтобы сэкономить, можно было бы перейти на дешевую смесь «Беллакт» или на белорусские подгузники Senso, но качество этих товаров заметно хуже зарубежных.

О подработке Елена даже не думает — «на это нет возможности», потому что все время забирает ребенок.

«Очень хорошо экономлю на одежде для детей»

Таисия (имя изменено. — Прим. ред.) живет в Лунинце Брестской области и растит двоих детей. Одному — три с половиной года, второму — четыре месяца. Средний доход семьи — около 2000 рублей в месяц. В эту сумму включено детское пособие на двоих детей — 770 рублей.

Женщина говорит, денег на детей семье хватает, «но это если они не простывают». Однако отмечает, что цены очень заметно подросли на все, но особенно это чувствуется по продуктам. На обувь и одежду детей тратят около 100 рублей, на памперсы и «расходники» — около 200, на молочную смесь «Беллакт» — до 100 рублей. На игрушки также уходит около 100 рублей, а на лекарства и витамины — порядка 50 рублей. За детсад старшему ребенку надо платить 40 рублей. На развлечения уходит до 50 рублей.

— Я очень хорошо экономлю на одежде для детей — покупаю ее на «Куфаре» лотами: это упаковка одежды несколько килограмм. Дочке на рост 92−98 см купила лот за 35 рублей, все вещи были в идеальном состоянии: четыре платья, два сарафана, кофты, юбочки брендов Next, Mathe care, Coccodrillo и прочих. Дочка выросла из них, потом я их продала по той же цене другой мамочке. По такой же схеме сейчас покупаю одежду сыну, еще игрушки. Памперсы покупаю на «Е-молл», там реально самые дешевые.

«Экономим на чем можно»

Сыну Анастасии (имя изменено. — Прим. ред.) из Гомеля почти два с половиной года, растит она его вместе с мужем. Доход семьи складывается из детского пособия и 600−700 рублей зарплаты мужа. В сумме получается около 1200 рублей.

— На вещи очень много денег уходит. Последний раз покупали костюмчики на лето по 15−20 рублей, а их нужен не один. От 60 до 150 рублей уходит на лекарства для ребенка, плюс к ним витамины.

Из-за того, что у малыша проблемы с почками, семья покупает две-три пачки памерсов в месяц, а одна стоит 16 рублей. Из продуктов часто покупают ребенку творожки, один стоит 90 копеек, а в неделю их надо штук 20. Стараются покупать фрукты — бананы, яблоки, груши, апельсины, иногда сезонные ягоды. Соки покупают в «Светофоре» по 51 копейке, пюрешки там же стоят от 1,5 до 1,8 рубля.

— Экономим, на чем можно. Например, на мясе — домашнее дает моя тетя. Кровать для сына нам отдали бесплатно в отличном состоянии, а в магазине такая стоит от 400 рублей. Игрушки нам обычно дарят. Хотя что-то из одежды нам отдали, что-то подарили.

«Товары подорожали ужасно. Памперсы брала за 40 рублей, сейчас они стоят 64»

Диана (имя изменено. — Прим. ред.) живет в райцентре Минской области, ее ребенку почти полтора года. Помимо детского пособия молодая женщина получает 270 рублей пенсии — она инвалид третьей группы. Муж денег не приносит — вот уже полгода он ищет работу.

На обязательные траты на ребенка в месяц уходит больше 300 рублей: три упаковки памперсов по 64 рубля каждая — 192 рубля, семь упаковок молочной смеси по семь рублей — 49 рублей, 20 баночек мясного питания — около 60 рублей. Плюс к этому надо покупать одежду, игрушки. Летом еще добавляются походы в зоопарк, парк.

— Товары подорожали ужасно. Памперсы я раньше брала за 40 рублей, сейчас они — 64. Зачем повышать цены на памперсы, не понимаю. Одежда вообще ужас. В этом месяце купили ребенку халатик, стоил он 78 рублей!

Экономить у семьи не получается, потому что и так они живут очень скромно. Пособие на ребенка Диана получает 9 числа каждого месяца, их хватает примерно на 11 дней, поэтому с 20 числа они переезжают жить к родителям.

Молодая мама по образованию медсестра, но подрабатывать она не имеет возможности — говорит, ведь тогда некому будет смотреть за ребенком, а малыш активный. В детский сад она отдавать его пока не хочет — «возраст маленький».

— Я уже давно не покупаю себе одежду, но в то время, когда я это делала, то штаны не стоили столько, сколько сейчас. Еду себе покупаем по минимуму, больше круп и макароны. Если бы были подходящие вакансии для мужа, возможно, денег бы нам хватало.

«Цены выросли буквально за последние четыре месяца»

Ольга (имя изменено. — Прим. ред.) живет в Витебске, она в декрете — растит сына, которому полтора года. Женщина сейчас разводится с мужем, от него денег она не получает. Помогают молодой маме ее родители — она живет с ними, их совместный доход составляет 2500 рублей.

Белоруска говорит, что пособия хватает на ребенка впритык. 200 рублей из него Мария тратит на памперсы (покупают Huggies, потому что на другие виды подгузников у малыша раздражение). Около 150 рублей идет на одежду и обувь (покупают их в магазинах «Детский мир», Sinsay, изредка в «Модамакс»).

Еще 100 рублей уходит на средства гигиены и товары для стирки, 50 рублей — на игрушки. Оставшуюся сумму мама оставляет для того, чтобы можно было сходить погулять, покатать малыша на машинке, во время прогулки зайти в магазин и купить ребенку «хотя бы печенье».

— В последнее время очень сильно подскочили цены на многие детские товары, особенно памперсы и детское питание. Цены выросли буквально за последние четыре месяца. Раньше я покупала сыну фруктовый салатик в стеклянных баночках по 98 копеек, а сейчас он на акции стоит 1,38 рубля, — делится наболевшим декретница.

Мария говорит, что хоть пособие и повышают два раза в год, но от этого нет толку, потому что вместе с пособием растут цены на все детские товары.

— Я очень хочу найти себе подработку. Очень жаль смотреть в грустные глаза сына, когда приходится ему отказывать в недорогой игрушке или катании на машинке. Согласна пойти на рынок продавать фрукты, но там нужна санкнижка, а с сыном на руках ее сделать не так уж и просто. Могу пойти куда-нибудь на полставки работать, но переживаю, что лишусь пособия.

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