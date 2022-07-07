На белорусских рынках чеснок подорожал сразу на три рубля 7.07.2022, 14:41

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Как изменились цены на овощи и фрукты в регионах.

Intex-press побывал 7 июля на рынке «Универсальный» и посмотрел, как изменились цены на овощи и фрукты.

Мониторинг цен мы проводили неделю назад – 30 июня. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, что-то подорожало, а на что-то цена осталась прежней.

Что подешевело

В очередной раз весомо «сбросила» голубика: за неделю – минус 15 рублей. 30 июня за килограмм этой ягоды просили 50 рублей, сегодня (7 июля) – уже 35 рублей. А 23 июня голубика стоила 75 рублей.

На 3 рубля «полегчали» нектарины с персиками. На столько же подешевела черешня – цена на нее стартовала 7 июля с 8 рублей за кило.

Подешевели баклажаны – минус 1 рубль за неделю. По 50 копеек «скинули» картофель и арбузы.

Что подорожало

Что прилично подорожало за неделю, так это чеснок. Сразу на 3 рубля! Если 30 июня за килограмм просили 12 рублей, то сегодня уже 15 рублей.

Вторую неделю дорожает клубника. Килограмм ягоды в этот раз «потяжелел» на три рубля.

Что нового

На барановичском рынке 7 июля была замечена в продаже садовая малина. За пластмассовый стакан ягоды просили 5 рублей.

Также в продаже появились початки кукурузы. Цена – 3,5 рубля за штуку.

Снова продают сливы. За килограмм – 10 рублей. Три недели назад (16 июня) сливы стоили 15 рублей за кило.

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