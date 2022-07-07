Борис Джонсон объявил об отставке 7.07.2022, 14:43

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Борис Джонсон

Политик будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до выборов нового лидера Консервативной партии.

Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызвавших скандал с Крисом Пинчером.

Об этом сообщает Sky News.

Борис Джонсон во время выступления в парламенте Великобритании заявил, что желание консервативной партии — чтобы у нее был новый лидер и, следовательно, новый премьер.

«Я продолжу исполнять обязанности, пока не будет нового лидера», — заявил он.

Британский премьер отметил, что с грустью покидает «лучшую работу в мире». По его словам, британское правительство продолжит поддерживать Украину и после его отставки. Джонсон уточнил, что эта поддержка будет «так долго, как потребуется».

Выборы нового главы британского правительства пройдут летом.

Скандал

На прошлой неделе заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате Общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли.

После того как стало известно о пьяном дебоше и домогательствах Пинчер подал в отставку.

Волна отставок

5 июля министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид раскритиковали Бориса Джонсона за то, что он заявил, что якобы не знал об обвинениях 2019 года против члена парламента Криса Пинчера.

На сегодняшний день в отставку подали 54 министра правительства Британии.

Вотум недоверия Джонсону

В начале июня депутаты правящей партии Великобритании провели голосование, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Тогда достаточного количества голосов собрать не удалось. Однако, по результатам голосования оказалось, что главе правительства не доверяют более 40% депутатов его же партии.

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