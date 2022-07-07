Невзоров: Отчаяние пришло в кремлевские кабинеты 4 7.07.2022, 15:33

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Александр Невзоров

Резервуар ненависти в России медленно, но наполняется.

Все, что у России есть, дано миром, цивилизацией, дано Западом — и Запад просит соблюдать всего-навсего субординацию, отринуть сумасшествие, — говорит Александр Невзоров на своем канале. — В этом ничего чрезвычайного нет. Но война с Украиной стала первым шагом на том пещерном пути, которым решила пойти Россия в некое «самостоятельное», независимое от цивилизации направление.

Россия, как подшитый наркоман, долго крепилась и держала себя в руках. Но в результате так и не смогла себя преодолеть и занялась тем единственным, что она умеет делать — грабежом и убийством соседей.

…Есть ли какие-то шансы на человеческое, государственное восстановление России, есть ли что-то такое, что позволило бы нам через пятьдесят или хотя бы сто лет взглянуть на это государство иначе, нежели сейчас? На мой взгляд, все уже настолько непоправимо, столько воспитано всевластных уродов — такое ощущение, что опустели все банки и кунсткамеры, оттуда выпрыгивают уродцы, им быстро шьют костюмчики и они занимают место в путинской иерархии.

Сформировано огромное количество законов — нелепых, репрессивных. Наплодили сумасшедшие лавины, орды чекистов, стукачей. Полностью изменилась страна за эти годы.

Вообще, доложу я вам, отчаяние пришло в кремлевские кабинеты к относительно вменяемым их обитателям. Остальные возгоняют злобу, соревнуются, кто кого перещеголяет в дикости высказываний, в требовании больше крови — никто уже не стесняется.

В то же время весь интеллектуальный потенциал страны, скрыто или явно, ненавидит Путина и режим, и исключений нет. Потому что все они понимают, что Путин изуродовал и их личную судьбу. И признаться в симпатии к режиму сейчас равносильно признанию в слабоумии, как это сделал директор Эрмитажа, вдруг вылезший и заявивший, что убивать украинцев — это самоутверждение.

При всей потрясающей очевидности фактов, резервуар ненависти в России наполняется медленно. Потому что он огромен, и сейчас там что-то едва-едва бултыхается на дне. Вот в Каракалпакии котел небольшой, наполнился сразу, вскипел, полетели искры — и сразу президент Узбекистана забыл о том, что можно было разговаривать с каракалпаками так, как он раньше это делал.

Это очень важно и для России, которая увидела, что абсолютная решимость делает революции, растворяет, аннигилирует все эти омоновские полчища. И ненависть, которая копится в резервуаре российском, по моим замерам, температуру уже имеет невероятно высокую, просто котел очень велик, и наполнение его быстрым не будет.

Push up российской бутафорской армии и образ мирового пугала в Украине отвалился, и оказалось, что потенциал-то у России, как у Монголии. Хотя помимо армии, есть еще тотальное опатриочивание — дети в сталинских пилотках, бессмертные полки, чиновники друг на друге выжигают на лбах букву Z… Но — бабы жарят крокодила, — интригует Александр Невзоров, описывая происходящее сейчас в России. — Кремль знает об этом, и этот момент очень сильно портит настроение, это жуткие для власти слова и это единственное, что внушает некий оптимизм.

Публицист объяснил, что имеет в виду:

— При всем пафосе, который у нас предъявлен к так называемой путинской родине и ее военной славе, на самом деле практически каждый военный памятник на территории России имеет свое народное, глубоко оскорбительное прозвище.

«Бабы жарят крокодила» — один из таких памятников, где сразу три Родины-матери держат венок. Но, поскольку привлекли бездарей к созданию монумента, то под определенным углом действительно — бабы жарят крокодила. Весь пафос испаряется, и становится ясно, что угрюмое, молчаливое согласие совершенно не искреннее.

На самом деле абсолютно никому не понятно, что в действительности думают русские. Они, может быть, не понимают степени своей вины перед Украиной, не осознают, что каждый русский виноват. Но то, что они презирают и собственный пафос, означает: невозможно найти что-нибудь сакральное, что не было бы самим народом предельно зло осмеяно. И это серьезный фактор.

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