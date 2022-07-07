Политзаключенный Олег Букас, который заступился за отца, вышел на свободу 7.07.2022, 15:44

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Олег Букас

Он полностью отбыл срок.

7 июля стало известно, что еще 6 мая из Витебской исправительной колонии на свободу вышел политзаключенный Олег Букас, сообщает телеграм-канал dissidentBY.

Олег Букас — житель Бобруйска. Его вместе с отцом Игорем Букасом осудили по ст. 364 УК РБ («Насилие в отношении сотрудников милиции»). Их обоих задержали 10 августа 2020 года. Неподалеку от места, где Букасы припарковали машину, они заметили другое авто, а также автомобиль ГАИ. Возле этих машин какая-то женщина просила отпустить водителя.

Старший Букас решил поинтересоваться, что происходит, и подошел к сотруднику ГАИ. Между ним и «гаишником» случился конфликт. Когда Олег попытался заступиться за отца, их обоих задержали и жестоко избили.

27 ноября 2020 года Игорю присудили 4 года колонии, а Олегу – 2 года колонии.

Недавно стало известно, что Игорю усилили режим и перевели в «крытую» тюрьму. Теперь политзаключенный будет отбывать срок в тюрьме № 1 в Гродно.

Поддержать Игоря Букаса можно по адресу: тюрьма № 1, 230023, ул. Кирова, 1, г. Гродно.

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