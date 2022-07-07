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СМИ: Российская контрразведка задержала военного комиссара Крыма

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  • 7.07.2022, 15:52
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СМИ: Российская контрразведка задержала военного комиссара Крыма
Юрий Лымарь

Трое его подчиненных находятся под следствием.

Военная контрразведка Южного военного округа России пришла с обыском к военному комиссару Крыма Юрию Лымарю, сообщает «Новая газета».

Как рассказал источник телеканала, Лымарь подозревается по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (285 УК) и получении взятки (ст. 290 УК). «Отдавал указания подчиненным на совершение незаконных действий в отношении граждан призывного возраста», — добавил собеседник.

«Идет обыск у военного комиссара Крыма, работает военная контрразведка», — сказал собеседник «Интерфакса». В каком статусе находится Лымарь, не уточняется.

По данным агентства, трое подчиненных военкома уже находятся под следствием — военком Джанкоя, начальники отделов призыва Белогорского и Симферопольского комиссариатов, против них возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 УК (дача взятки).

Военным комиссаром Республики Крым Юрий Лымарь стал в августе 2020 года. До назначения на должность военкома РК он проходил военную службу в должности военного комиссара в Астраханской области.

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