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Под Волковыском школьник украл у цирка генератор

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  • 7.07.2022, 15:57
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Под Волковыском школьник украл у цирка генератор
иллюстрационное фото

Пропажу заметили не сразу.

Передвижной цирк расположился на площадке по улице Строителей в городском поселке Красносельский Волковысского района. Для улучшения электроснабжения у творческого коллектива имеются генераторы, которые выставляются по периметру.

Дорогостоящую технику видел местный 16-летний школьник. Около 4 утра, когда все артисты спали, а генератор был заглушен, юноша пошел «на дело». Он ловко отключил провода и унес устройство, стоимостью 1700 рублей.

Пропажу цирк заметил только ближе к обеду, его представители обратились в милицию. Сотрудники Волковысского РОВД оперативно установили личность злоумышленника, в отношении одиннадцатиклассника за кражу возбуждено уголовное дело.

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