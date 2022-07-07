Под Волковыском школьник украл у цирка генератор 1 7.07.2022, 15:57

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иллюстрационное фото

Пропажу заметили не сразу.

Передвижной цирк расположился на площадке по улице Строителей в городском поселке Красносельский Волковысского района. Для улучшения электроснабжения у творческого коллектива имеются генераторы, которые выставляются по периметру.

Дорогостоящую технику видел местный 16-летний школьник. Около 4 утра, когда все артисты спали, а генератор был заглушен, юноша пошел «на дело». Он ловко отключил провода и унес устройство, стоимостью 1700 рублей.

Пропажу цирк заметил только ближе к обеду, его представители обратились в милицию. Сотрудники Волковысского РОВД оперативно установили личность злоумышленника, в отношении одиннадцатиклассника за кражу возбуждено уголовное дело.