Журналист: Пока Россия существует в своем виде, имперские амбиции будут оставаться 3 7.07.2022, 16:12

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Для Путина не существует Казахстана, Латвии, Эстонии и так далее.

Журналист Станислав Асеев убежден, что имперские амбиции страны-агрессора Российской Федерации не ограничатся жизнью Владимира Путина.

Бывший узник "Изоляции" поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Нам нужно понимать, что российский империализм будет существовать в дальнейшем и российские имперские амбиции не ограничиваются жизнью самого Путина. Пока Россия существует в своем виде, имперские амбиции будут оставаться. Путин является олицетворением этих амбиций. Основной базис империализма россиян: есть Москва, а потом все остальное, что Москве подчиняется", - отметил Асеев.

Писатель подчеркнул, что российский империализм не является результатом правления Путина.

"Имперские амбиции России – это не результат правления Путина. Это результат самой Российской империи, взгляда россиян на мир и те земли, которые входили в империю. И собственно Путин отказывает в существовании не только Украине. Недавно президент РФ четко сказал, что территория СССР - это историческая Россия. Для Путина не существует Казахстана, Латвии, Эстонии и тд", - заметил Станислав Асеев.

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