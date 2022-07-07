Что известно о крупной утечке данных покупателей магазинов «Соседи» 7.07.2022, 16:17

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В Сеть выложили данные больше 634 тысяч человек.

Телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ были выложены данные клиентов белорусской сети магазинов «Соседи». О случившемся также рассказали и читатели «Зеркала».

Утечка датируется 5 июля и содержит данные 634 279 зарегистрированных пользователей на сайте сети sosedi.by.

В открытый доступ попали логины, адреса электронной почты, телефоны, хешированный пароль, а также дата регистрации и последнего входа в профиль на сайте торговой сети.

Телеграм-канал «Утечка информации» выборочно проверил случайные записи из слитой информации через функцию восстановления пароля на сайте торговой сети. Все логины и телефоны из этих записей оказались действительными.

Между тем на официальном сайте торговой сети об утечке персональных данных клиентов информации нет. Журналист «Зеркала» обратилась в кол-центр торговой сети «Соседи» как физическое лицо.

— На сегодняшний день хостер выясняет актуальность данного инцидента, — ответили в кол-центре.

— А что делать клиентам?

— Если потребуются какие-либо дополнительные действия с вашей стороны, мы обязательно вам об этом сообщим, — объяснила оператор.

Пока получить официальный комментарий в торговой сети «Соседи» не удалось.

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