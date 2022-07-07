Украинцы просят Зеленского отменить безвизовый режим с Беларусью

Украинцы просят Зеленского отменить безвизовый режим с Беларусью4
- 7.07.2022, 16:29
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С РФ визовый режим действует с первого июля.
На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о прекращении действия соглашения между Украиной и Белорусью о безвизовых поездках граждан.
«Учитывая необходимость принятия надлежащих мер по противодействию беспрецедентным угрозам национальной безопасности, … обращаюсь к вам с предложением инициировать прекращении соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан», — говорится в тексте обращения.
Напомним, что с 1 июля 2022 года в Украине введен визовый с РФ.