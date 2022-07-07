В Германии основали «академию в изгнании» для белорусов, украинцев и россиян 7.07.2022, 16:39

Принимать документы будут до конца июля.

В Германии основали "академию в изгнании" для ученых из Беларуси, Украины и России. Это совместная инициатива университетов в Кельне и Бонне. Ее цель — вернуть работу тем, кто дома из-за войны или репрессий ее потерял. Туда приглашают профессоров, кандидатов наук и в некоторых случаях — аспирантов. Поддержка направлена прежде всего на украинцев, но помощь предложена также белорусам и россиянам, пишет dw.com.

Учредители академии обещают помочь подать заявки на индивидуальное финансирование в различные фонды. Ведь стипендии эта программа не предусматривает.

Принимать документы будут до конца июля. Предполагается, что ученые проведут в Кельне или Бонне два-три года. Но это зависит и от дальнейшего развития политической ситуации.

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