Туркменистан требует от режима Лукашенко почти $911 миллионов и грозит судом 9 7.07.2022, 16:56

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Взыскание средств проходит в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма.

Туркменское издание turkmen.news со ссылкой на закрытые документы сообщает, что правительство Туркменистана в лице госконцерна «Туркменхимия» оценило ущерб от сотрудничества с белорусским предприятием ОАО «Белгорхимпром» в 911 миллионов долларов США. Взыскание средств проходит в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма.

Дело в том, что в 2018 году Туркменистан в одностороннем порядке расторгнул договор между ГК «Туркменхимия» и «Белгорхимпромом» на строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который и возводил «Белгорхимпром». Сам комбинат открыли в 2017 году, но в мае того же года тогдашний вице-премьер РБ Анатолий Калинин заявил, что подрядчику не заплатили за работу. Одновременно с этим независимым журналистам из Туркменистана стало известно, что комбинат работает далеко не на полную мощность.

В «Белгорхимпроме» ответили на претензии, что комбинат «построен в соответствии с применимыми требованиями», а неурядицы в работе предприятия связаны с тем, что туркменская сторона попыталась запустить производство самостоятельно, без помощи белорусских специалистов.

Журналисты попытались получить в «Белгорхимпроме» комментарий по текущей ситуации, но на письменный запрос там не ответили, а 7 июля по телефону сообщили, что директор в командировке, и вообще компания с прессой не работает.

«Мы в целом не опровергаем, не подтверждаем ничего, мы не работаем с журналистами», — сказали в приемной.

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