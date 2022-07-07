Wargaming продал компании в Беларуси и России российскому бизнесмену 1 7.07.2022, 17:09

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Успел до запрета.

Сайт dev.by заметил, что с 1 июля кипрская компания «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД» больше не владеет долями в белорусском юрлице СООО «Гейм стрим» (владела с апреля 2012 года).

Основным собственником (91,84% долей) СООО «Гейм стрим» теперь является гражданин РФ Хатажаев Малик Атхамович, бывший гендиректор российского ООО «Леста».

Миноритарными владельцами СООО «Гейм стрим» остаются Светлана Петрова (Украина) и Лариса Котикова (Беларусь).

Одновременно интересные изменения произошли в ООО «Леста». Малик Хатажаев, который 12 лет занимал в российской студии WG должность гендиректора, 15 июня уступил ее Юрию Сухареву. Зато сам с 28 июня получил в распоряжение от «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТе» 100% ООО «Леста».

Похоже, белорусский Wargaming успел убежать из-под постановления Совмина № 436 от 1 июля 2022 года (вступило в силу чуть позже, после опубликования), которое запретило иностранным акционерам 190 юрлиц (в том числе и ООО «Гейм стрим») отчуждать принадлежащие им доли (акции) в уставных фондах без специального разрешения Минфина.

Таким образом, кипрский «недружественный акционер» Wargaming к началу июля успел выйти из обоих юрлиц — российского и белорусского. Основным владельцем обоих юрлиц стал российский топ-менеджер WG.

До сих пор сотрудники минского офиса WG рассказывали, что части команды предлагают остаться в Беларуси и работать на «Лесту». При этом было непонятно, идет ли речь о переоформлении из одного юрлица в другое и ликвидации ООО «Гейм Стрим». С учетом этих новостей можно предположить, что ликвидация ООО «Гейм Стрим» теперь не понадобится. Юрлицо может находиться под «Лестой», которая в свою очередь потеряла формальную связь с WG.

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